把握機會看！日本晴空塔太空人史奴比展 蓋章再拿限定貼紙

2019-09-23 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



東京旅遊必登雙塔，其中一個就是晴空塔，除了登高欣賞東京景色外，即日起到10月14日前，可前往天望回廊，不僅可以看到各個太空人史努比，還有限定商品及餐點，若按照指示蓋滿展場限定圖章，還可以拿到活動限定設計的太空人史努比貼紙。

晴空塔今年暑假到10月中期間，與史努比合作限定活動，於高達450公尺的晴空塔天望回廊，以史努比與他的朋友，規畫成7個主題，長達110公尺，可在其中探索太空中的不可思議。每個主題都有合照點，讓遊客可以拍照留念。

此外，天望回廊特別設置商店，展覽期間的限定周邊都可在此買到，像是鑰匙圈、托特包、餅乾等，其中有不少是晴空塔限定的商品，滿足粉絲們的收集慾望。

另在天望甲板340樓的SKYTREE CAFE，有太空人史努比期間限定菜單，包含行星貝果、查理布朗拿鐵、宇宙蘇打等，可以從中發現可愛的史努比身影。

若是到展場，可以在不同點找到圖章，只要依照指示到定點蓋章，收集完可以到一樓商品販售店免費換到一張活動限定設計的太空人史努比貼紙。