新光三越APP讓周年慶24小時不打烊 上班族用手機也能掃貨

2019-09-23 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨周年慶大戰，在百貨龍頭新光三越10月3日起加入戰局後，市場熱度也將隨之升高。另外，今年百貨周年慶也特別不一樣，人手一機的時代，各家百貨積極搶攻APP戰場。率先轉型、升級數位服務的新光三越，經過去年暖身後，今年可說是數位周年慶元年，在APP服務優化後，線上線下串連創造24小時不打烊的周年慶購物戰場。另一大亮點，就是端出「角落小夥伴」聯名贈品，消息一出立即成為媽媽界熱度爆表的話題，還有網友對家中小孩喊話，「一定會努力換給你的！」。

今年新光三越周年慶，首波六店包括台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山與高雄三多店於10月3日起率先登場。化妝品區推出滿2千送2百、全館滿5千送5百；名品單櫃、大家電區、法雅客、 iStore單曲滿1萬送5百（新光三越會員首七日獨享滿1萬送1千）。

新光三越線上周年慶與實體同步，從10月3日上午10點起打開APP就能立即搶周年慶限定優惠商品，線上超過33萬組商品較去年激增10倍以上。相較於過去不能親自到場搶排隊商品的上班族而言，現在用手機就能逛周年慶，線上搶貨線下取貨，滿千送百回饋線上線下也能一起累計，電子禮券直接回饋至APP，逛周年慶免排隊更省時方便。

以台北南西店來說，除了推出80萬組美妝特惠組較去年多1成，家電主打「買機送機」像是買飛利浦氣炸鍋送吹風機、買虎牌電子鍋送快煮壺等。在廠商動員支持下，APP線上周年慶也各擁獨家特惠，像是10月3日開搶的DAIKIN閃流放電除臭強力空氣清淨機7,390元，較其他網購平台價更優惠。SK-II青春露將停產的330ml加大版，也只在10月5日APP線上推出才能買得到。無印良品炊飯電子鍋價格4,980元，10月7日APP特價3,599元。