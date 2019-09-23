「鑽石之王」格拉夫攜63億高級珠寶抵台 22.52克拉鑽戒閃瞎人

2019-09-23 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



天上的星辰，並不能如我們所願去探索，但最閃耀的「鑽石之王」格拉夫GRAFF，就像是地表最美的星辰。格拉夫從倫敦帶來超過40件、總價超過63億元的高級珠寶展，選在台灣為首站，即日起至9月29日在BELLAVITA專賣店展出。

英國殿堂級珠寶格拉夫GRAFF自1960年創立以來，創辦人勞倫斯格拉夫（Laurence Graff）一直著迷著鑽石，喜歡凝望著閃亮的鑽石，因而仔細的研究寶石的切割方式，被譽為「鑽石之王」。2019年格拉夫宣布收入重達302.37克拉的「The Graff Lesedi La Rona」鑽石，被美國寶石學院鑑定史上最巨型的頂級色澤和淨度之美鑽，再度奠定格拉夫在珠寶界中的歷史地位，而這顆「The Graff Lesedi La Rona」鑽石，也成為此次高級珠寶展的主視覺，讓人目不轉睛。

格拉夫此次帶來彩鑽、白鑽與彩寶、奢華腕表等新作，以極致的工藝精神，搭配不同的切割方式，展現寶石的火光與色澤。

迷人的彩鑽，在格拉夫手中成為傳世佳品，以16.88克拉的祖母綠形切割濃彩粉紅鑽戒指揭開序幕，運用玫瑰金4爪鑲嵌，一旁搭配白鑽，格外襯出粉紅鑽石的可愛迷人。

不少人喜愛充滿迷幻的傳奇黃鑽，格拉夫帶來38.13克拉的濃彩黃鑽戒指，採用大器的祖母綠形切割，一旁有白鑽排列的花朵裝飾，黃鑽在其中閃耀出璀璨金色光芒，照耀出完美氣勢。

格拉夫最為人稱頌的頂級白鑽，此次帶來22.52克拉D色無瑕橢圓形鑽石戒指，簡單俐落的鑲嵌技術，讓鑽石在手上發光。另一條多形切割鑽石項鍊，鑲嵌一顆25.03克拉的D色無瑕祖母綠形切割鑽石吊墜，彰顯格拉夫對於頂級鑽石的熱愛。

日前剛在巴黎高訂時裝周發表的新品，此回也來台，最受矚目是由已故美國藝術家賽・托姆布雷啟發的Inspired by Twombly高級珠寶系列新作，以黃鑽和白鑽交織而成的項鍊，鑲嵌一顆15.72克拉枕形切割濃彩黃鑽，簡約迷人的項鍊線條，優雅又襯出黃鑽的耀眼。台灣人喜愛的祖母綠、紅寶石，此次也有華麗新作，包括有103.11克拉的串珠紅寶石流蘇項鍊、多形切割祖母綠和鑽石項鍊，祖母綠共重82.36克拉，鑽石共重89.30克拉，都是同場不可錯過的新品。