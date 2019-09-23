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地方媽媽暴動了！新光三越周年慶找「角落小夥伴」助陣

2019-09-23 16:42聯合報 記者江佩君╱即時報導

地方媽媽要暴動了！風靡小學生界的天團代表、以療癒特質撫慰著每個疲憊大人，日本San-X公司療癒系角色「角落小夥伴」（又名：角落生物），成為今年新光三越周年慶卡友禮超強陣容，不少新光三越會員收到DM，「角落小夥伴」卡友禮的消息一出，立即成為討論話題並說「一定要弄到手給小孩啊，超怕搶不到！」也讓即將在10月3日首波周年慶開打的新光三越，掀起媽媽界熱度爆表的話題。

每年一推出都會引爆蒐集風潮的新光三越周年慶聯名贈品，每年的角色是誰都會引發關注。今年找來喜歡窩在角落的「角落小夥伴」，消息一出，引起媽媽界一陣騷動，就是因為「角落小夥伴」可是現在小學生界的偶像天團，「角落小夥伴」的周邊商品可說是小朋友最愛與最時髦的上學配件。

今年新光三越獨家與「角落小夥伴」聯手推出環遊世界集點滿額贈，包括行李箱、行動電源、折疊旅行袋、旅行化妝包等，都可趁新光三越周年慶一次網羅。另有萌萌噠系列卡友禮，在全台三波段周年慶檔期間共有超過35款「角落小夥伴」全台限量贈品，讓角落迷盡情兌換與蒐集。

今年新光三越週年慶也推出「角落小夥伴」專屬的賣萌販賣機，消費者可透過新光三越行動支付skm pay於「角落小夥伴」賣萌販賣機購買「角落小夥伴」限定限量商品，其中有杯墊、束口袋、飲料提袋+吸管組等多款限量商品，把萌萌噠的「角落小夥伴」帶回家。

林姓消費者表示，「因爲小朋友只愛角落小夥伴，地方媽媽很捨得花錢在孩子身上，更可以理直氣壯的購物，然後得到角落小夥伴的贈品。」櫃姐則表示，「『角落小夥伴』話題很強，但還是要看客層屬性，若是職場女生可能不會很有感，只有家裡有小學生年齡的才會愛。以過去贈品經驗來說， 貓、柴犬之類的才能大小通吃。」

2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有...
2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有「角落小夥伴」販賣機商品。圖／新光三越提供
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2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有...
2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有「角落小夥伴」販賣機商品。圖／新光三越提供
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2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有「角落小夥伴」販賣機商品。圖／新光三越提供
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2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有...
2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有「角落小夥伴」販賣機商品。圖／新光三越提供
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2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有...
2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有「角落小夥伴」販賣機商品。圖／新光三越提供
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2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有「角落小夥伴」販賣機商品。圖／新光三越提供
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2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有「角落小夥伴」販賣機。記者蘇健忠／攝影
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2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有「角落小夥伴」販賣機。記者蘇健忠／攝影
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2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有「角落小夥伴」販賣機。記者蘇健忠／攝影
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2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有...
2019新光三越周年慶推出「角落小夥伴」聯名贈品，全台有超過35款限量贈品，還有「角落小夥伴」販賣機。記者蘇健忠／攝影
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