冷凍商機夯！日本銷售冠軍「章魚燒」在全家吃得到

2019-09-23 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



隨著科技發達，現代人工作愈趨繁忙，深夜食堂經濟逐漸崛起。據經濟部統計，台灣調理食品產值超過430億，其中冷凍調理食品佔比近8成，穩居銷售冠軍，全家便利商店推出全新冷凍機能型店舖，分別為「淡水海都店」、「龜山新城店」，吸引粉絲朝聖。

全家「冷凍機能型店舖」瞄準小家庭、熟齡族群，率先引進8項日本冷凍食品，其中5項為日本全家熱銷商品，例如小吃類熱銷第一名的「章魚燒」、「番茄奶油蝦仁義大利麵」、「烤飯糰」等，北部地區全家限定販售，門市同步設立永豐餘生技冷凍食品專櫃，販售高麗菜水餃、蔥抓餅、干貝上湯白粥等人氣商品，單價在85~300元左右，提供多種類品項供消費者選擇。店內坪數約55坪，其中「淡水海都店」立式冷凍櫃多達6門，冷凍品項數亦較一般店舖多出2倍以上。