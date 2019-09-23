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冷凍商機夯！日本銷售冠軍「章魚燒」在全家吃得到

2019-09-23 15:48聯合報 記者徐力剛╱即時報導

隨著科技發達，現代人工作愈趨繁忙，深夜食堂經濟逐漸崛起。據經濟部統計，台灣調理食品產值超過430億，其中冷凍調理食品佔比近8成，穩居銷售冠軍，全家便利商店推出全新冷凍機能型店舖，分別為「淡水海都店」、「龜山新城店」，吸引粉絲朝聖。

全家「冷凍機能型店舖」瞄準小家庭、熟齡族群，率先引進8項日本冷凍食品，其中5項為日本全家熱銷商品，例如小吃類熱銷第一名的「章魚燒」、「番茄奶油蝦仁義大利麵」、「烤飯糰」等，北部地區全家限定販售，門市同步設立永豐餘生技冷凍食品專櫃，販售高麗菜水餃、蔥抓餅、干貝上湯白粥等人氣商品，單價在85~300元左右，提供多種類品項供消費者選擇。店內坪數約55坪，其中「淡水海都店」立式冷凍櫃多達6門，冷凍品項數亦較一般店舖多出2倍以上。

全家便利商店鮮食部部長黃正田分享，全家積極佈局冷凍食品市場，包括冷凍食品產線、低溫物流、店舖冷凍空間擴增三線並進，去年推出覆熱即食的「媽媽煮藝」系列大獲好評，帶動上半年冷凍商品業績較前年同期成長近約4成，預計今年的「媽媽煮藝」冷凍商品將超過50項，全家行動購提供超過5500項冷凍生鮮及覆熱即食食品，滿足不同時段餐食需求。

永豐餘生技「干貝上湯白粥」全家現貨販售。 圖／全家提供
永豐餘生技「干貝上湯白粥」全家現貨販售。 圖／全家提供
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全家「淡水海都店」、「龜山新城店」為最新冷凍機能型店舖。 圖／全家提供
全家「淡水海都店」、「龜山新城店」為最新冷凍機能型店舖。 圖／全家提供
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日本全家暢銷品項「章魚燒」引進台灣。圖/全家提供 圖／全家提供
日本全家暢銷品項「章魚燒」引進台灣。圖/全家提供 圖／全家提供
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便利商店全家

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