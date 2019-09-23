修杰楷跨足食品業！新品牌「佐室」進軍即食包市場

2019-09-23 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



都市生活節奏快速，兼具便利與美味的即時包成為現代人新寵，全新品牌「佐室SAUCE LAB」孕育而生。藝人修杰楷攜手賈以食日團隊合作，以創造家庭好滋味為理念，推出即食包「番茄牛肉粥」、「鮑魚雞肉粥」，及料理醬「麻油薑泥」、「麻辣雙椒」、「雙蔥蒜香」，即日起官網現貨販售，帶給消費者全新味覺體驗。

看好健康飲食風潮，型男主廚小剛Roy現場示範簡易料理，首先端出「薑泥拌蔬食」，水煮綠花椰、甜椒清脆可口，拌上一包「麻油薑泥」醬包調味，一口咬下麻油香氣直衝腦門，尾韻帶有淡淡刺激感，為開胃料理首選；另道「麻辣紅油炒手」先將餛飩煮熟備用，再加入「麻辣雙椒」醬包拌勻，上桌前撒上些許蔥花和紅油點綴，別有一番滋味。

修杰楷耗時一年籌劃新品牌「佐室」，鎖定小家庭、上班族媽媽及喜愛露營族群，讓飲食更加便利，美味卻不打折。修杰楷分享自己的廚房小哲學，「我認為一道好的料理最關鍵就是食材與佐料，食材是主角，佐料則是料理的靈魂，兩者缺一不可；從食材的精挑細選到醬料比例調配，這些層層堆疊的味道有著密不可分的關係，就好比家人之間總是互相扶持陪伴。」