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星巴克首次引進「燕麥奶」 歐美話題飲品創意登台

2019-09-23 15:11聯合報 記者羅建怡╱即時報導

星巴克全新導入歐美精品咖啡界蔚為話題的「燕麥奶」，成為客製化咖啡飲品的新選擇，消費者可在購買任一含奶飲料時加價20元升級為燕麥奶，並於即日起全台門市推出「燕麥焦糖瑪奇朵」、「燕麥咖啡漿果那堤」兩款新品。

星巴克本次檔期首度導入「燕麥奶」，其綿密的口感及濃醇的質地使咖啡喝起來更加滑順，也更凸顯咖啡的醇厚，為咖啡風味帶來了更多的變化與嘗試，加上燕麥奶全植物性、低過敏、非轉基因的優點，今年3月底將燕麥奶導入星巴克香港市場大獲顧客好評後，緊接入台。目前星巴克的飲品客製化選項，包括「濃縮咖啡」、「牛奶」、「豆奶」、「風味糖漿」及「風味淋醬與鮮奶油」，加上今次導入的「燕麥奶」選項，搭配目前的咖啡飲品，總計超過兩萬多種咖啡飲品變化。

此外，星巴克也將深受歡迎的咖啡飲品「焦糖瑪奇朵」，以燕麥奶調製重新詮釋，融合燕麥奶及香草風味糖漿後，倒入濃縮咖啡並在奶泡上覆以香甜焦糖醬，燕麥奶的穀物香氣賦予焦糖瑪奇朵多層次的風味。而另一款「燕麥咖啡漿果那堤」，則是將散發著自然果香與蜜香的咖啡漿果糖漿與咖啡那堤結合，燕麥奶濃密的質地，中和了咖啡漿果微微的酸度，展現出甜醇的風味。

歡慶燕麥奶上市，9月25日至9月30日凡會員點購任一含奶飲料且客製化加價20元升級為燕麥奶，可額外獲贈2顆星。

燕麥咖啡漿果那堤155元。圖／星巴克提供
燕麥咖啡漿果那堤155元。圖／星巴克提供
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燕麥焦糖瑪奇朵售價160元。圖／星巴克提供
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