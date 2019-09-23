秋意濃 包包也換季

2019-09-23 14:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



Kipling「嬌柔玫瑰金包款系列」。 圖／Kipling提供 分享 facebook

隨著季節的更迭，不僅衣服需要換季，隨身包包更是值得投資的時髦單品，現在就拎起「新包」，迎接秋天。

迎戰早秋時尚戰，比利時時尚包款Kipling推出「嬌柔玫瑰金包款系列」，以大勢質感金屬光點亮沉悶的秋日穿搭，包款設計更大玩超級變變變，ALBER包款一秒從後背包變腰包、斜背小包，CITY PACK MINI則是後背包，ART MINI包款適合OL上下班的需求。同時，本季Kipling嬌柔玫瑰金包款系列也推出多款腰間小包，搭配輕巧多夾層的便利設計，輕鬆呈現跨腰際才夠潮的2019早秋新時尚。

Coach 大膽撞色 衝突美感

Carryall包款。 圖／COACH提供 分享 facebook

2019年秋季，Coach執行創意總監Stuart Vevers設計出「Tabby」和「Troupe」二款全新手袋。其中，Tabby手袋以品牌標誌性C字母金屬配件作為按扣設計，外型有簡約方正與長方型二種尺寸輪廓，金字塔型的三角側邊讓整體手袋更具立體結構，皮革則是採豐盈光澤的拋光鵝卵石顆粒皮革或精緻皮革，並鑲嵌真蛇皮作為細節點綴，大膽的撞色組合，及異材質皮革混揉，呈現的是具衝突性的奢華美感，內裡則以麂皮為質材，並採三隔夾層打造寬廣空間，並配有二款可拆式肩帶及背帶，可手提、肩背及斜背。

Troupe系列手袋，共設計出Carryall、Tote及Crossbody 三種包型輪廓，Carryall以現代簡約、方正比例，鑲嵌搶眼轉扣，凸顯摩登質感；Tote具有流線方框構造、外型硬挺且側邊強調以立體凸面皮革，映襯出都會優雅氣質。

CHARLES & KEITH 復古半圓包

復古半圓型小包。 圖／CHARLES & KEITH提供 分享 facebook

2019年秋天CHARLES & KEITH新包款有設計感十足的「未來時尚」系列包款，帶入科技光譜的時尚設計，以簡潔線條、漆面光澤材質，以及黑白色調來呈現未來感，主打金屬感蛇紋手提包、圓環撞色半圓小包，以及方格縫線腰包。另，充滿野性美，以色彩斑斕的動物紋路作為主要設計元素的包款也不少，如鱷魚紋粗鍊肩背包、鱷魚紋手提皮夾、金屬感蛇紋手提包等。此外，「復古的半圓型小包」亦是本季CHARLES & KEITH的亮點之作。

Longchamp 歌德式拱門風

Longchamp本季的新包款也不少，「La Voyageuse系列」將皮革以歌德式拱門造型細膩切割，飾以錐形鉚釘連結包袋手把與包身，環抱手袋的套帶靈感則來自於古典旅行箱的設計，亦加強了承重的韌度，材質有牛皮、羊毛、小牛漆皮等柔軟皮革，尺寸從迷你款式到商務手袋共四種，其中建議商務飛行使用的直式托特包內附套帶，更可折疊包款變換成手拿包款式，方便旅程中隨時改變手袋用途。

迷你版Le Mini Pliage Cuir。 圖／Longchamp提供 分享 facebook

經典小羊皮系列Le Pliage Cuir本季則推出全新迷你版Le Mini Pliage Cuir，有硬挺的小羊皮、高貴的鱷魚壓紋牛皮與水蛇壓紋牛皮等三種材質，華麗出眾且精巧細緻，手袋也配有一條活動式短揹帶，可手提亦可當手拿包。

La Voyageuse系列。 圖／Longchamp提供 分享 facebook

Cavalcade系列本季增添混搭對比色系和金屬鉚釘設計，材質上新增鱷魚壓紋牛皮和蟒蛇壓紋牛皮拼接樣式。Amazone系列則有著濃厚的波希米亞風，本季色彩增添罌粟紅、霓虹黃、本色等大膽色調，材質上新增的是亮色小羊皮、LGP圖騰刺繡等全新面料，尺寸部份新增的是L號手袋，便於大容量收納。

彩紅山羊皮包款。 圖／Jérôme Dreyfuss提供 分享 facebook

Jérôme Dreyfuss 法式優雅

法國設計師包袋品牌Jérôme Dreyfuss的Bobi寶貝系列，側面拉鍊可調整包包容量與包身空間，舉手投足都能散發法式的優雅隨性，而內藏鏡面與夾層設計，可收納錢包與卡夾，斯文典雅又時尚是適合女性日常的隨身包，且今年秋冬Bobi寶貝系列還特別使用鱷魚壓紋小羊皮，更增添奢華感，質感也更柔軟。

Lulu包款也相當適合都會女性，搭配可調節長度的皮革串鍊、加寬的肩帶，使穿戴方式更加多變、彈性且舒適，本季推出浪漫調性的玫瑰粉、葡萄酒紅、冰湖灰等新色。

Bobi玫瑰粉山羊皮包款。 圖／Jérôme Dreyfuss提供 分享 facebook

此外，本季Jérôme Dreyfuss也推出近幾年超夯的小型包款「Yves 」和 「Marc」，雖外型小巧輕便，但豐富的設計巧思不容小覷，長揹帶設計免手提方便購物或旅遊，體型小也容易放入行李中，晚上拿掉揹帶就是手拿包，可優雅的參加晚宴。其中Yves的開口有別於一般拉鍊包，特殊設計讓收納更方便又兼具美感。