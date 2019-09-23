拯救非洲犀牛滅絕！HUBLOT首推卡其色陶瓷限量腕表

2019-09-23 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



目前世界上僅剩約28,000頭犀牛，即有可能在這個世紀末之前，就因為人類的貪婪而滅絕。於是，退役的板球好手同時也是宇舶表（HUBLOT）品牌大使的Kevin Pietersen創立SORAI基金會，旨在保育犀牛免於滅絕的危機，因此HUBLOT便以此為概念推出限量版卡其色陶瓷表款，透過銷售所得，捐助動物保育組織。

作為保育犀牛象徵的Big Bang Unico SORAI限量計時碼表，HUBLOT首度使用了卡其色陶瓷來製作表殼，來反映非洲的自然風情，同時於表盤的9點鐘方向還點綴了白色犀牛的意象。此外，腕表搭配NATO北約軍風表帶，同時也可以替換橡膠材質的迷彩表帶，藉以展現不同個性。特製硫化橡膠技術，確保表帶的色澤圖案可以持久如新，線條精度更能達1/10毫米，這項技術也是製表業首創。表背除了鐫刻了限量編號之外，藍寶石水晶玻璃地底蓋，還印製了「SORAI」基金會名稱，全球限量100只。