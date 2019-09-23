京都穿和服打卡 5大IG熱點曝光！這些店家千款可選 保證不撞衫

2019-09-23 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



京都穿和服觀光的熱潮正盛，最熱門的和服觀光五大IG熱門打卡點也隨之曝光，分別在清水寺、八阪塔、祇園、八阪神社、清水寺參道的二年坂和三年坂。此外，在琳瑯滿目的和服出租店家，該如何挑選品質與款式兼顧的店家？達人也有推薦版，建議在日本年出租20萬人次和服的「岡本」，每家店至少有千款選擇，男女老少皆備，「不撞衫」是最大優點。

日本首創觀光和服租借的「岡本」，租借一套和服日幣3,980圓(約新台幣1,200元)，從事和服租借至今已逾180年的「岡本」，前身是創立於1830年的「岡本織物店」，創業當時的京都舞妓體驗很受歡迎，在製作和服的專業基礎下，因市場轉型，而有了「難道不可以穿和服觀光嗎？」的想法，於是岡本織物店轉型為「和服租借」，開啟了京都和服租借產業。

岡本和服的第六代傳人岡本喜八表示，岡本織物店致力於保留傳統的基礎上，製作加入現代元素的原創小飾品，不但受到日本全國及世界各地遊客的喜愛，穿著和服散步在各個觀光景點，已經成為遊客最愉快的一種觀光方式。

岡本至今在京都仍是規模最大的和服租借店，共有7家店舖，包含清水寺附近的總店、清水寺參道沿途的清水寺店，八阪塔的八阪塔前店，祇園店、八阪神社店等，每一家店都設置於京都的觀光區，對於前來體驗的遊客非常方便。

典雅的日式建築風格也是岡本和服租借店的一大招牌，每一家店都是大型的京都町屋，而不是藏在大樓裡的時尚建築。身為和服租借的百年老店，岡本對於和服的品質、款式都要求高標準，和服總數有3萬件，平日在各分店也都備有上千套傳統日式和服，不用擔心找不到喜歡的花色，也避免與人撞衫，此外也免費提供腰帶、鞋襪、提包等和服配件，讓旅客享受最完整的和服體驗。因店內和服配件品項多樣化，西陣織的腰帶布料、各種小飾品、正倉院、法隆寺等流傳下來的龍村美術織物、創作織等古代織物片，應有盡有，連日本大和劇也在岡本租借過和服。