酷航今起取消交易手續費 再加碼五天促銷

2019-09-23 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



隨著酷航在全球市場的拓展以及支付科技的進步，酷航宣布今天起全球同步取消每段240元的官網交易手續費，同時加碼五天的飛常酷促銷，飛往全球超過35個航點，票價最低六折起。

酷航說，為了讓所有旅客可以更加輕鬆無負擔地去旅行，酷航從2018年3月起即以歐洲為起點，逐步在各地取消線上交易手續費，今天則正式宣布全球同步取消此費用，旅客將無須支付以往購票時所收取的每段240元交易手續費。假設購買台北出發經新加坡轉機墨爾本的酷航來回機票，即可省下四段共960元的交易手續費，如此一來乘客們不僅能享有更優惠的票價，也能有更好的消費體驗。

此外酷航說，隨著多元支付科技的發展，酷航在全球67個城市及17個國家，提供多樣化的付款方式，包括信用卡付款（Visa、Master 萬事達卡、美國運通等）、Apple Pay、Google Pay 、PayPal等，以及在地支付方式如新加坡 AXS 支付、越南 Momo 電子錢包、日本的 Konbini 支付等，讓旅客在購票時更加簡單輕鬆，這些在地支付系統也皆從今年8月起跟進實施交易零手續費。

針對此次政策，酷航執行長李立興表示，在酷航剛起步時，僅提供有限的付款方式，且支付系統的成本也較高。隨著酷航在全球市場拓展，聽見了很多顧客的聲音，同時在新的支付科技加持之下，酷航不僅在各國加入在地化的支付方式，提供顧客更好的消費體驗，也自2018年3月起即逐步取消部分地區的交易手續費，將降低的支付系統成本直接回饋在消費者的票價上。如今我們要將此政策在全球實施，盼可以提供消費者更高性價比的服務，以及和酷航一起非凡體驗。