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台中歌劇院「美聲涵洞」為何淪吵雜菜市場 專家分析

2019-09-23 11:43聯合報 記者何定照╱即時報導

台中國家歌劇院硬體主打弧線幾何造型，對外稱是「美聲涵洞」。但歌劇院其實無真正音樂廳，三座劇場都以「劇院」為名，表演藝術界也普遍認為劇場音響效果不佳，更指出正是這些涵洞設計造成表演藝術使用者不便，歌劇院大廳則因洞穴般設計造成回音嚴重，常常喧嘩吵鬧猶如菜市場。

表演藝術界認為，歌劇院音響問題會致此，可歸納出五大原因。戲曲學院劇場藝術學戲副教授劉培能曾任歌劇院新建工程委員，表示歌劇院預算一開始就不足，但當時台中市政府又一定要蓋，雖然之後一直追加，仍有許多項目無法做，是先天問題所在。

劉培能說，依規新建工程都要有新建工程委員會，台中市府建設局新建工程處因此邀請一些劇場界人士擔任歌劇院委員，對工程提出意見。當時每次開會前，都給委員巨量資料，開會時間卻只有兩三個小時，歌劇院建築師伊東豊雄又講日文，雙方光是翻譯就花掉很多時間，伊東也很堅持己見，反映問題大多無法解決。

劉培能說，像當時劇場界委員都告訴伊東，劇院這麼多圓弧、轉角、斜面，很不利劇場空間使用，都是浪費掉的空間，還會造成可怕的回音，但伊東堅持原設計。

一般劇場建築設計，建築師會另搭配劇場內部設計、音響設計，因此音響等專業問題不見得歸因建築師。劉培能說，國際標都會搭配台灣協力單位，因此協力單位是否具劇場專業，就很重要，但以歌劇院來說，也恐不符。

另外，伊東雖有找長期合作的日本專業音響團隊來台，但就最後成果看，表演藝術界並不滿意。

最後，由於歌劇院一開始建築就是朝一般劇院思考，而非比照國外專用來演歌劇的真正歌劇院，劉培能說，當初台中市府找的委員並無音響專業者，對歌劇院音響也就未再三著墨。

不過劉培能也表示，沒有劇場一開始就十全十美，重要的是劇院有沒有足夠的包容力，願意透過使用者反映有計畫地逐步改善，讓反映的問題變成砥礪，像現已拆遷的民間表演中心「新舞臺」就是如此。

國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，年初以來已試著將劇院內的反響板做更細緻的運用，做許多音響的實驗。至於為何之前有些音樂會加麥克風，她說自己去年6月到任，那之前的事較不清楚，但之後都是依團隊要求，一般她不建議加麥克風，認為這樣才自然。

音樂界人士指國家歌劇院「美聲涵洞」只是噱頭。記者何定照／攝影
音樂界人士指國家歌劇院「美聲涵洞」只是噱頭。記者何定照／攝影
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