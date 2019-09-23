食材平台新增拉麵、小吃 北市明年強制連鎖拉麵登錄

2019-09-23 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



喜歡吃拉麵、傳統市場小吃，卻擔心湯頭是化學條味或食材來歷不明嗎？北市府今天公布「台北市食材登錄平台」新增連鎖日式拉麵專區、傳統市場專區，分別已有共有14家拉麵品牌82家門市、8處公有市場232家飲食攤已上線登錄，同時頒發感謝狀給提早配合食安政策的業者；未來民眾可上網查詢，各料理的食材、來源資訊及檢驗報告。衛生局也表示，預計半年內將強制要求2家門市以上拉麵品牌業者上食材登錄平台建置資料。

拉麵被視為日本國民美食代表之一，獨門湯頭濃郁醇厚、麵體彈牙勁道各有特色，現今國人不必遠赴日本，在台北就能品嘗各式道地風味的日式拉麵；為把關食安，台北市食材登錄平台新增連鎖日式拉麵專區，現有14家品牌如一風堂、花月嵐、鷹流、鳥人、博多、一蘭、一幻、麵屋一燈等品牌門市都已上線登錄，揭露95項產品、682種食材來源及72種食材檢驗報告資訊。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，台北市食品安全自治條例未來將強制要求2家門市以上拉麵品牌業者上食材登錄平台建置資料，預計10月進行預告蒐集各界意見，若順利可在半年內上路。

拉麵業者表示，登錄食材資訊初期較費時費工，但並不擔心秘方因此曝光，各家特色來源最主要是比例、調理方式等，因此願意提前配合政策。