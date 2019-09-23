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陸最近網管超嚴 連官媒也哀號…都是為了這件事

食材平台新增拉麵、小吃 北市明年強制連鎖拉麵登錄

2019-09-23 11:06聯合報 記者翁浩然╱即時報導

喜歡吃拉麵、傳統市場小吃，卻擔心湯頭是化學條味或食材來歷不明嗎？北市府今天公布「台北市食材登錄平台」新增連鎖日式拉麵專區、傳統市場專區，分別已有共有14家拉麵品牌82家門市、8處公有市場232家飲食攤已上線登錄，同時頒發感謝狀給提早配合食安政策的業者；未來民眾可上網查詢，各料理的食材、來源資訊及檢驗報告。衛生局也表示，預計半年內將強制要求2家門市以上拉麵品牌業者上食材登錄平台建置資料。

拉麵被視為日本國民美食代表之一，獨門湯頭濃郁醇厚、麵體彈牙勁道各有特色，現今國人不必遠赴日本，在台北就能品嘗各式道地風味的日式拉麵；為把關食安，台北市食材登錄平台新增連鎖日式拉麵專區，現有14家品牌如一風堂、花月嵐、鷹流、鳥人、博多、一蘭、一幻、麵屋一燈等品牌門市都已上線登錄，揭露95項產品、682種食材來源及72種食材檢驗報告資訊。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，台北市食品安全自治條例未來將強制要求2家門市以上拉麵品牌業者上食材登錄平台建置資料，預計10月進行預告蒐集各界意見，若順利可在半年內上路。

拉麵業者表示，登錄食材資訊初期較費時費工，但並不擔心秘方因此曝光，各家特色來源最主要是比例、調理方式等，因此願意提前配合政策。

市場處表示，今年新增的傳統市場專區，現主要輔導餐飲攤較多的南門、中崙、東門、水源、成功、市東、雙連、北投共8處市場加入，已有232家飲食攤上線登錄，揭露數百種產品、食材來源等資訊；預計年底前還會再新增成德、西湖、龍山、大龍等4處市場，屆時飲食攤將達約350家。

北市府今天公布「台北市食材登錄平台」新增連鎖日式拉麵專區、傳統市場專區。記者翁浩...
北市府今天公布「台北市食材登錄平台」新增連鎖日式拉麵專區、傳統市場專區。記者翁浩然／攝影
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北市府今天公布「台北市食材登錄平台」新增連鎖日式拉麵專區、傳統市場專區，同時頒發...
北市府今天公布「台北市食材登錄平台」新增連鎖日式拉麵專區、傳統市場專區，同時頒發感謝狀給提早配合食安政策的業者。記者翁浩然／攝影
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北市府今天公布「台北市食材登錄平台」新增連鎖日式拉麵專區、傳統市場專區，同時頒發...
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北市府今天公布「台北市食材登錄平台」新增連鎖日式拉麵專區、傳統市場專區，同時頒發感謝狀給提早配合食安政策的業者。記者翁浩然／攝影
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