走秀途中突然停電？Gucci壓軸登米蘭時裝周

2019-09-23 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



米蘭時裝周最後一天，由眾所注目的Gucci壓軸，從秀場的聲光效果、劇情安排到服裝配件設計本身都充滿一連串的驚喜，可說是為這場為期一周的義大利九月盛事畫下完美句點。包括品牌代言人傑瑞德雷托（Jared Leto）、英國女星席安娜米勒（Sienna Miller），以及大陸男星肖戰、韓國女星李聖經、日本男星香取慎吾等人都到場看秀。

告別2020早春系列用手電筒在羅馬卡比托利歐博物館玩的那場考古遊戲，Gucci這次以相對以往更加簡約、素淨的風格把米蘭總部Gucci Hub的2020春夏系列秀場打造成更能聚焦在服裝本身的空間。在秀開始之前，紅色的燈光讓每個與會者彷彿進入一個異世界，在昏暗的環境中讓等待的心情更加緊張與期待。接著畫風一轉，模特兒們在轉換成日光燈的會場中被綠色輸送帶運送出來，他們清一色穿著帶點混濁感的白色寬鬆服裝現身，雖然每件衣服剪裁和細節裝飾都不同，但看起來很像是某種被管控住的群體。

來到第21套，正當眾人疑惑著繁複風格的Gucci怎麼突然間反璞歸真到如此極致的時候，現場突然像是跳電般漆黑一片，輸送帶停止運行，模特兒紛紛加快腳步離開，原來這正是創意總監Alessandro Michele在這季想要表達的—讓每個人都可以在世界上創造自己的定位，超越任何外部強加的規範。

Alessandro Michele向來不吝於表達對於規範、束縛的反叛之心，跳脫框架、表現自我幾乎成為他每一季作品的核心價值。2020春夏他引用的是法國哲學家、社會理論家米歇爾傅柯（Michel Foucault）的「微觀權力」（Microphysics of Powers）論及「生命政治」（Biopolitics）論，探討的是人們被社會一系列的規範所影響，進而進化成一種被掌控的心理與社會情境，並把人們劃分到刻板印象中以符合「生命政治」（Biopolitics）。衣著對於人的定義也是如此，Alessandro Michele想比照這些理論掙脫各種限制與規則，而不該讓時尚成為另一種枷鎖，「時尚讓人嘗試各種可能性、多樣性，以及養成自決能力」。

在繁複復古的文藝氣息已成為今日Gucci鮮明風格的此刻，那21件抽離色彩的作品代表了現今社會所有規範架構下所生成的制服，可以說是Alessandro Michele想做出改變的前奏，但只用於秀上表達理念，並不會販售。而隨後登場的一系列以大面積色塊、剪裁展現創意的作品，相對以往的設計來說更確實是簡約了許多，捨去了過度奢華的裝飾。它們橫跨各年代，從七○、九○年代的Gucci復刻經典輪廓，持續不甩性別框架，挑戰服裝的功能性。抓出高腰線的西裝，搭上GG Logo或是配背心穿出三件式西服的正式感。公主蓬袖的洋裝式大衣以雙皮帶扣環點綴，混搭甜美與性格。外套袖子上附有可以放口紅的配備，非常有趣又創新。出現在褲管、夾克口袋上的徽章拼布，寫著「Gucci Orgasmique」（Gucci高潮）或「 Gucci Eterotopia」（Gucci異托邦），則象徵一個介於真實與想像中的境地所盛行的時尚潮流與標記。