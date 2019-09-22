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私立高中職學費14年首次調漲 全民埋單5.8億元

2019-09-22 22:56聯合報 記者章凱閎╱即時報導

私立高中職學費14年凍漲，今年適逢選舉年，教育部日前悄悄通過108學年度起調漲私立高中職學費上限3％，大部分科別漲684元，專業群科、實用技能學程的藝術類漲1007元，2年預估支應5.8億元，但由教育部支應、未轉嫁給學生，形同是全民埋單。

各私立高中職每學年都會要求教育部調漲學費，但多年不能如願。教育部日前召開高中職校長會議，台中市私立致用高中代表超過10所私校提案，指出物價、水電不斷上漲，教職員工薪資也比照公教人員上漲3％；少子化趨勢下，高中職每班核定人數不斷調降，且實施新課綱又增加師資鐘點費，私校財務負擔重，辦學品質難以提升。

教育部睽違14年，終於同意私立高中職學費於新學年度調漲3％，通科、專業群科（不含藝術類）、進修部、實用技能學程（不含藝術類）學費上限從22800元調升至23484元，漲684元；專業群科和實用技能學程（藝術類）從33560元調升至34567元，漲1007元。預估今年需要1.7億元，明年4.1億元。

據了解，教育部新學年度學費基準早已於今年7月25日「悄悄」行文各私立高中職，但2年5.8億預算由全民埋單，卻未公開周知。對此，教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬解釋，無論學費是否調漲，教育部每年都有核定下學年度學費基準的例行工作，按往例皆以公文形式通知各校。

事實上，為實施12年國教，教育部從105學年起，讀私立高職、以及讀私立高中但家戶年收入148萬以下的學生免學費，只要繳雜費、代收代付費、代辦費等。戴淑芬表示，目前國內有2萬多位私立高中職生須繳學費，但因新學費基準而增加的684元，仍由教育部負擔。

私立景文高中校長許勝哲表示，這幾年來，物價、人事費用都漲，「唯獨學費沒漲」，肯定教育部經費支援，保障私校生的學習權益。他也表示，獲補助的私立高中職要符合教育部學雜費收費基準、及免試入學招生名額比率；至於獨立招生且收費高昂的「貴族學校」，並非補助對象。

但也有孩子就讀私立高中生的家長表示，教育部漲學費，聲稱不轉嫁給學生家長，但「政府預算也是我們繳出的稅金」，且私校辦學品質良莠不齊，卻通通可獲學費補助，反而讓該退場的學校又能苟延殘喘幾年。

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
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