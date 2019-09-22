親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

扯！水泥未乾遭硬闖 深長胎痕毀新路讓居民全抓狂了

反送中示威者沙田縱火 防暴警：相應武力驅散

亞航9月23日凌晨12點大促銷 台北飛大阪3千有找

2019-09-22 18:47聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

AirAsia秋季大促銷優惠活動，最低可用386元入手機票。圖／AirAsia提...
AirAsia秋季大促銷優惠活動，最低可用386元入手機票。圖／AirAsia提供
分享
入手便宜機票趁現在，AirAsia於9月23日凌晨0點推出秋季大促銷活動，多個航點祭出優惠，像是台北飛吉隆坡、沙巴等單程未稅最低1,366元起，受到許多台灣人喜愛的日本航線台北飛名古屋、台北飛大阪單程未稅1,166元起，可提前規畫明年旅程。

AirAsia推出秋季大促銷，9月23日0點起開賣，到9月26日為止，(BIG會員可享提早24小時搶購。優惠航點包含台北-吉隆坡、台北-沙巴、高雄-吉隆坡單程未稅特價1,366元起；全新日本航線台北-名古屋、台北-大阪也都推出單程未稅1,166元起；台北-清邁航線則最低單程未稅1,516元起。

最低票價則落在最新開航的高雄菲律賓航線，高雄-克拉克最低票價單程未稅386起。馬尼拉、宿霧單程票價也殺到966元起的超低價。此外，台北-雪梨、台北-柏斯、台北-墨爾本(AAV)等澳洲航線，單程未稅3,074元起。出發時間為2020年2月10日至12月15日期間出發的機票。

AirAsia表示，若訂購機票同時選擇座位，最高可獲得84折優惠，透過此次促銷利用airasia.com訂購飯店則最高可享4折優惠，像是馬來西亞4天3夜的機加酒方案，入住4星級以上的飯店，含稅7,299元起。

AirAsia推出秋季大促銷活動。圖／AirAsia提供
AirAsia推出秋季大促銷活動。圖／AirAsia提供
分享

航線便宜機票吉隆坡

相關新聞

胸前愛心挖空好性感！謝金燕霸氣現身MSGM秀場

2019-09-22 15:13

白晝之夜又來了！ 10月5日大直內湖狂歡整夜

2019-09-22 12:11

台灣虎航過5歲生日！9月25日早上10點會員封館 機票單程未稅55元起

2019-09-22 17:26

昆凌帥穿AllSaints皮衣拍大片 網讚：比老公周杰倫還有型

2019-09-22 16:10

緋紅女巫、曾之喬 Ferragamo花園大秀同場比美

2019-09-22 15:34

台中國際動畫影展10月11日開跑 預售最低近4折

2019-09-22 14:57

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-22 12:22

柴可夫斯基銀牌希斯金、指環終章 10月別錯過

2019-09-22 12:16

「中醫藥發展法」草案預告 中央獎勵種植中藥首入法

2019-09-22 10:31

明星商品獨家組快買一波！博客來打造「AVEDA」全台唯一官方授權線上旗艦店

2019-09-21 20:36

雙北地區採買生鮮食材更方便！momo購物網、熊媽媽買菜網結盟

2019-09-21 19:37

網紅、叔叔阿姨搶著拍照！台北秋冬國際美容化妝品展「粉潮趴」好逛又好拍

2019-09-21 19:13

周年慶開打！台中千萬刷手現身 買化妝品就換80萬抵用券

2019-09-21 17:54

蘇富比與23歲設計師合作珠寶 絕美彩鑽編織華服

2019-09-21 16:42

買鑽石送黃金或送搭遊輪去日本！小資新人精打細算這樣買

2019-09-21 16:02

美食拼盤／世界犀牛日 飲品、蛋糕賣萌

2019-09-21 13:54

美食拼盤／名廚私房菜 百道美饌自由配

2019-09-21 13:42

美食拼盤／老饕級日常享受 頂級肉不到千元

2019-09-21 13:36

寢具換季 整張床猶如一幅畫

2019-09-21 12:53

車迷、表迷都想收藏！全球瘋搶RICHARD MILLE「冰人」限定款腕表

2019-09-21 08:19

米蘭時裝周／深V挖到肚臍 翹臀珍重現20年前超辣穿搭

2019-09-21 07:08

免費去大阪3天2夜！「梅田購物達人」招募中　再送萬元吹風機

2019-09-21 00:31

頂級珠寶 PIAGET Golden Oasis 燦金綠洲首現曼谷

2019-09-21 00:28

吃得到3間「百年料亭」日本料理！新潟最新觀光列車「海里」10月登場

2019-09-21 00:08

台北秋冬美容化妝品展 首日逛展人潮旺

2019-09-20 23:32

蘇富比秋拍台北預展 8億乾隆包袱瓶 6億常玉「裸女」亮相

2019-09-20 23:20

可愛到捨不得咬！米蘭FENDI期間限定冰棒店好拍又好吃

2019-09-20 21:07

鬼鬼「灰卡其棕」新髮色超美！魅尚萱HELLO BUBBLE泡沫染髮劑大勢來台

2019-09-20 20:17

日本「CanDo」來台快閃 均一價49元台粉瘋狂掃貨

2019-09-20 19:39

Polo Ralph Lauren可愛小熊晉身貴族學院風 男女裝秋季新品上市

2019-09-20 19:29

香醇咖啡變大人味冰品！全家「經典拿鐵霜淇淋」快吃一波

2019-09-20 19:17

《炮仔聲》李燕短褲秀美腿 現身台北秋冬國際美容化妝品展

2019-09-20 19:10

新竹人注意！ 拿坡里炸雞專賣店來了

2019-09-20 18:18

入手新iPhone怕手滑？犀牛盾防摔殼同步繽紛登場

2019-09-20 17:52

蘇富比秋拍亮點多 常玉最後的「裸女」台北首亮相

2019-09-20 17:36

Dyson打造氣流造型體驗屋 預約體驗送500元購物現金券

2019-09-20 17:33

星巴克首度聯名Rachel Zoe！5款時尚新品 9/24開搶

2019-09-20 16:56

不畏iPhone開賣熱 小米進駐新光三越 南西商圈別苗頭

2019-09-20 16:55

LV首爾旅遊繪本藝術家ICINORI 最愛的韓國料理令人意想不到

2019-09-20 15:54
看更多

熱門文章

薄外套、雨具準備好 氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-22 17:21

驚！「覺醒音樂祭」主辦者「覺醒藝術」 聲請破產

2019-09-22 16:39

企業最愛碩士生…台大連三年奪冠 北藝首入前10名

2019-09-22 00:13

吳德榮：天氣好轉最高溫29度 塔巴颱風襲日韓

2019-09-22 07:22

愛你無條件？感情裡付出大於回報的5個星座

2019-09-22 09:00

健康相談室／兩臂量血壓落差大 注意血管病變

2019-09-22 13:32

今年颱風為何又哈日？ 賈新興直指關鍵原因

2019-09-22 10:03

是你嗎？5-6月統一發票千萬大獎還有八張未兌領

2019-09-22 09:47

殺破狼周運勢／雙子與曖昧對象明朗化 天秤桃花運勢旺盛

2019-09-22 00:00

她搭飛機看見颱風「塔巴」 網友：上帝視角

2019-09-22 17:23

肯亞國家保護區出現一匹…點狀紋路的斑馬？

2019-09-21 21:58

每日星座運勢／天秤有機會交新朋友　得財費心吃力

2019-09-22 00:00

梅山斷層已延伸到新港 學者：應注意震後二次災害

2019-09-22 09:09

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-22 12:22

中油明汽油大漲5角柴油9角 汽油原本應漲更多

2019-09-22 12:10

塔巴颱風影響！華航、台灣虎航多航班取消延遲

2019-09-22 17:00

彰化6千人今大淨灘 學生發現死豬緊急通報

2019-09-22 12:28

「中醫藥發展法」草案預告 中央獎勵種植中藥首入法

2019-09-22 10:31

國內汽、柴油價格 明日起各調漲0.5元及0.9元

2019-09-22 12:26

喝水或吃東西常咳嗽、嚴重流口水 長庚：吞嚥困難徵兆

2019-09-22 11:41

台大團隊設計隔震機構 奪抗震盃10萬獎金

2019-09-21 23:05

車禍照胸部電腦斷層 意外發現肺腺癌

2019-09-22 11:43

今年首次 員山子分洪15小時 基隆河水位降

2019-09-21 23:52

影／今年颱風「哈日」？氣象局：高壓偏北

2019-09-22 17:35

長庚永慶盃路跑 北嘉高4萬人響應

2019-09-22 08:09

胸前愛心挖空好性感！謝金燕霸氣現身MSGM秀場

2019-09-22 15:13

【童年記憶】丁招弟／送花滿手香

2019-09-22 06:00

【賞文迴響】黃欣潔／自信最美

2019-09-22 06:00

【童言童語】彭美玲／完蛋

2019-09-22 06:00

緋紅女巫、曾之喬 Ferragamo花園大秀同場比美

2019-09-22 15:34

雲嘉失智比率最高 日專家抵嘉交流

2019-09-22 00:27

白晝之夜又來了！ 10月5日大直內湖狂歡整夜

2019-09-22 12:11

屈公病防疫 中和14處管制區域

2019-09-21 23:12

遲來一甲子的婚禮 8旬阿公替癱瘓妻披白紗圓夢

2019-09-22 14:06

全台唯一Pokémon GO Safari Zone在新北 搭機捷抽好禮

2019-09-22 13:38

明星商品獨家組快買一波！博客來打造「AVEDA」全台唯一官方授權線上旗艦店

2019-09-21 20:36

颱風影響 長榮2往返高雄福岡班機取消

2019-09-22 10:07

2026超高齡社會照護困擾多 長庚邀日專家分享復健新法

2019-09-22 12:04

「塔巴」輕颱遠離 秋涼天氣將持續3至4天

2019-09-22 18:14

亞航9月23日凌晨12點大促銷 台北飛大阪3千有找

2019-09-22 18:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top