亞航9月23日凌晨12點大促銷 台北飛大阪3千有找

2019-09-22 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



AirAsia秋季大促銷優惠活動，最低可用386元入手機票。圖／AirAsia提供 分享 facebook 入手便宜機票趁現在，AirAsia於9月23日凌晨0點推出秋季大促銷活動，多個航點祭出優惠，像是台北飛吉隆坡、沙巴等單程未稅最低1,366元起，受到許多台灣人喜愛的日本航線台北飛名古屋、台北飛大阪單程未稅1,166元起，可提前規畫明年旅程。

AirAsia推出秋季大促銷，9月23日0點起開賣，到9月26日為止，(BIG會員可享提早24小時搶購。優惠航點包含台北-吉隆坡、台北-沙巴、高雄-吉隆坡單程未稅特價1,366元起；全新日本航線台北-名古屋、台北-大阪也都推出單程未稅1,166元起；台北-清邁航線則最低單程未稅1,516元起。

最低票價則落在最新開航的高雄菲律賓航線，高雄-克拉克最低票價單程未稅386起。馬尼拉、宿霧單程票價也殺到966元起的超低價。此外，台北-雪梨、台北-柏斯、台北-墨爾本(AAV)等澳洲航線，單程未稅3,074元起。出發時間為2020年2月10日至12月15日期間出發的機票。