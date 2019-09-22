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「臉蛋天才」車銀優扮職場新鮮人 帥搭Samsonite RED新包

2019-09-22 17:18聯合報 記者曾智緯╱即時報導

隨著開學、社會新鮮人求職的季節到來，各個袋包品牌也推出新品，提供消費者在不同場合做搭配使用。而向來被稱為「 鮮肉蒐集器」的Samsonite RED本季也找來「臉蛋天才」車銀優演繹新款設計；日系風格的PORTER INTERNATIONAL則有著撞色新包，要抓住人們的目光焦點。

Samsonite RED找來韓國新一代男神車銀優象徵初入社會的新鮮人，演繹當在職場時袋包該如何挑選才能兼顧造型與實用。例如外出時需要攜帶筆電，中性的ALVION系列推出2款後背包及1款單肩包，皆採用超輕量材質，後背包強化人體工學設計，能有效減緩長時間攜帶的不適感，還有具專屬筆電襯墊夾層，能完整保護筆電裝置免於在路途奔波中震動與撞到，背包底部的固定帶還可用來放置外套或雨傘，實用性倍增。大容量收納空間還可妥善存放下班運動的裝備，讓人可以隨時「動」起來。

另外，今年秋冬，PORTER INTERNATIONAL讓經典再進化，以強烈紅及藍色對比打造輕盈包款，卻仍保有相同的耐磨及抗拉性，讓品牌與消費者之間的連結能夠歷久彌新。經由觀察，消費者對於實用小包日益增長的需求，設計師即以經典系列包款為基礎，注入更多新穎細節及前衛設計，CRUSH系列就有著縮小版設計，揉合方形結構及品牌擅長的流線包型，不失和諧性。還因應復古工業風的追溯風潮，加上金屬扣環的點綴搭配，同時保有最具辨識度的美國軍警專用的Maglite手電筒，豐富多樣性搭配及整體造型的層次感。

Samsonite RED代言人車銀優演繹ALVION系列後背包8,580元。圖...
Samsonite RED代言人車銀優演繹ALVION系列後背包8,580元。圖／Samsonite提供
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PORTER INTERNATIONAL Crush系列斜背包5,450元。圖／...
PORTER INTERNATIONAL Crush系列斜背包5,450元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
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Samsonite RED ALVION系列後背包8,580元。圖／Samson...
Samsonite RED ALVION系列後背包8,580元。圖／Samsonite提供
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Samsonite RED代言人車銀優演繹ALVION系列斜背包4,680元。圖...
Samsonite RED代言人車銀優演繹ALVION系列斜背包4,680元。圖／Samsonite提供
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PORTER INTERNATIONAL Crush系列斜背包5,450元。圖／...
PORTER INTERNATIONAL Crush系列斜背包5,450元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
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Samsonite RED ALVION系列斜背包4,680元。圖／Samson...
Samsonite RED ALVION系列斜背包4,680元。圖／Samsonite提供
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Samsonite RED ALVION系列後背包7,680元。圖／Samson...
Samsonite RED ALVION系列後背包7,680元。圖／Samsonite提供
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