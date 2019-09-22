「臉蛋天才」車銀優扮職場新鮮人 帥搭Samsonite RED新包

2019-09-22 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



隨著開學、社會新鮮人求職的季節到來，各個袋包品牌也推出新品，提供消費者在不同場合做搭配使用。而向來被稱為「 鮮肉蒐集器」的Samsonite RED本季也找來「臉蛋天才」車銀優演繹新款設計；日系風格的PORTER INTERNATIONAL則有著撞色新包，要抓住人們的目光焦點。

Samsonite RED找來韓國新一代男神車銀優象徵初入社會的新鮮人，演繹當在職場時袋包該如何挑選才能兼顧造型與實用。例如外出時需要攜帶筆電，中性的ALVION系列推出2款後背包及1款單肩包，皆採用超輕量材質，後背包強化人體工學設計，能有效減緩長時間攜帶的不適感，還有具專屬筆電襯墊夾層，能完整保護筆電裝置免於在路途奔波中震動與撞到，背包底部的固定帶還可用來放置外套或雨傘，實用性倍增。大容量收納空間還可妥善存放下班運動的裝備，讓人可以隨時「動」起來。