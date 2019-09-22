驚！「覺醒音樂祭」主辦者「覺醒藝術」 聲請破產

2019-09-22 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



圖為2018年Wake up覺醒音樂祭在嘉義文創園區登場。圖／覺醒藝術提供 分享 facebook 知名音樂祭「覺醒音樂祭」主辦單位「覺醒藝術」今天下午在臉書公布，因公司營運虧損越見擴大，聲請破產，無力再舉辦活動。

覺醒音樂祭表示，很感謝大家多年以來對覺醒藝術所舉辦的系列活動的支持，陪伴覺醒藝術度過三千六百多個日子。為了盡量不影響廣大樂迷朋友們權益，關於「2020覺醒大暖祭、覺醒音樂祭、美秀集團（八寶山）、鐵玫瑰及傲頭厝等活動，將盡快找該活動原委託商，或協力商或其他有興趣之廠商接手，相關後續消息將不定期於官網上公告，請各位樂迷朋友留意。

聲明表示，10年前、2009年，一群嘉義的高中生，因為苦無音樂資源，而串聯嘉義市內大部分的高中高職熱音社，於嘉義市中正公園內，共同舉辦了「起來音樂祭」，一場屬於嘉義年輕人們的小型樂團成發，一個屬於嘉義年輕人的舞台，這也是現今覺醒音樂祭的前身，為了創造屬於嘉義的音樂生命，正式改名為「覺醒音樂祭」（Wake Up Festival）。覺醒音樂祭歷經了從中正公園，到了嘉義舊酒廠後又登記公司，再到港坪運動公園，蓋起嘉義第一間的Live House─「傲頭厝」。

聲明表示，在這10個年頭之間，他們受到在地鄉親、愛好音樂同道的相挺，和同志夥伴的支持，突破次級城市的環境限制，衝撞及顛覆社會對地方的文化想像，齊心打造出覺醒音樂祭和傲頭厝展演空間，於每年7月之際，齊聚了超過數百組的海內外藝人、專業工作人員，還有每年遠道而來的上萬名樂迷朋友們，永遠空下那行事曆上寶貴的三天，回「嘉」與我們用雙腳踏在這。

聲明說，覺醒藝術可以說是響應國家政策，厚植文化力，帶動地方參與文化的使命，10年來全心全力於地方投入文創心血，致力於音樂文創藝術創新，結合音樂與地方人文氣息，十多年來與廣大樂迷朋友如同一個大家庭，一同品味音樂饗宴，一起沉浸於美妙旋律中，如同信仰般的薰陶，一起成長。

聲明表示，現實的殘酷好景不常，因為大環境不景氣，加上市場競爭激烈，僧多粥少利潤微薄，終不敵管銷經營成本過高，營收不敷支出加上經營不善，而導致財務周轉不靈，就在今年覺醒音樂祭結束之後，公司營運虧損越見擴大，雖然為了繼續舉辦音樂節與演唱會，仍不斷奔波尋求資金奧援，惟事與願違，始終無法順利籌措資金，直至今日公司已無力繼續撐持，繼續舉辦往後的音樂盛會。

覺醒藝術表示，為了不使虧損及傷害擴大，覺醒藝術將委由忠正法律事務所向嘉義地方法院聲請公司破產，並將所有資產及帳務造冊，交由法院審理以期公平分配資產，以保障所有債權人之權益。也因此，不得不忍痛含淚，殘酷地向一路支持覺醒藝術的朋友們說聲，「對不起」我們已無力再舉辦所有的活動。

覺醒藝術表示，為了盡量不影響廣大樂迷朋友們權益，關於「2020覺醒大暖祭、覺醒音樂祭、美秀集團（八寶山）、鐵玫瑰及傲頭厝等活動，將盡快找該活動原委託商，或協力商或其他有興趣之廠商接手，相關後續消息將不定期於官網上公告，請各位樂迷朋友留意。

覺醒藝術說，他們對於因經營不善對樂迷朋友、協力廠商和各界長官所造成之困擾，以及對社會各界可能造成之不便，再次致上最深最深的歉意，覺醒藝術讓各界失望了，對不起，請大家珍重。