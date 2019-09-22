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昆凌帥穿AllSaints皮衣拍大片 網讚：比老公周杰倫還有型

2019-09-22 16:10聯合報 記者曾智緯╱即時報導

昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／Al...
昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供
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今年是東倫敦時尚品牌AllSaints成立25周年，除了有紀念活動之外，還邀請了昆凌來拍攝大中華區的形象大片。由她領軍率領多位時尚達人一同演繹了AllSaints經典單品與秋冬新款系列服飾，照片一曝光果然引起討論，甚至有網友還表示「怎麼比老公（周杰倫）還有型！」

AllSaints的創意總監Wil Beedle表示「當英國的另類文化邁入主流之際，AllSaints也隨之成型。在慶祝成立25周年時，我想要重新回顧這個令人振奮的年代」。因此，為了紀念品牌創立年份，AllSaints以「始於1994（Since1994）」為主題A，在大中華區邀請了一向時髦有型，同時還有自創服裝品牌的昆凌來詮釋這樣的概念，形象大片中，她身穿了帥氣騎士皮衣搭配碎花洋裝，或是粉紅色皮夾克造型，矗立街頭擺出超殺的造型，也呼應了品牌特立獨行的設計風格，並向1990年代的東倫敦氛圍致敬。

而在私人生活中，昆凌也同樣喜好隨興與舒適的造型，喜歡運用牛仔褲、夾克等單品給自己添加些許「男孩」風範。在AllSaints「始於1994 」時尚大片中，昆淩化身街頭少女，用笑容和堅毅展示自己爽朗自由、不受拘束的一面。透過寬肩毛呢西裝、俐落的黑色皮夾克，凸顯自己的風格，或是使用秋季外套，搭配絲質柔軟的純色或花卉圖案洋裝，以不同材質的激盪讓整體造型更有層次。簡單的穿搭法，就能彰顯英倫風尚，即使是舒適隨意的街頭風格，昆淩也毫不費力，幾件簡約單品就能勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。

昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／Al...
昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供
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昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／Al...
昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供
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AllSaints Balfern玫瑰粉騎士皮夾克17,900元。圖／AllSa...
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AllSaints Polly酒紅色側背包10,200元。圖／AllSaints...
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AllSaints Darcy後背包16,900元。圖／AllSaints提供
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昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／Al...
昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供
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昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／Al...
昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供
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昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／Al...
昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供
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昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／Al...
昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供
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昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／Al...
昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供
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昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／Al...
昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供
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昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／Al...
昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供
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昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／Al...
昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供
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AllSaints Roundhouse logo騎士皮夾克21,300元。圖／...
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