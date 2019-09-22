昆凌帥穿AllSaints皮衣拍大片 網讚：比老公周杰倫還有型

2019-09-22 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



昆凌演繹AllSaints秋冬時尚大片，勾勒出自信模樣，優雅與帥氣兼備。圖／AllSaints提供 分享 facebook 今年是東倫敦時尚品牌AllSaints成立25周年，除了有紀念活動之外，還邀請了昆凌來拍攝大中華區的形象大片。由她領軍率領多位時尚達人一同演繹了AllSaints經典單品與秋冬新款系列服飾，照片一曝光果然引起討論，甚至有網友還表示「怎麼比老公（周杰倫）還有型！」

AllSaints的創意總監Wil Beedle表示「當英國的另類文化邁入主流之際，AllSaints也隨之成型。在慶祝成立25周年時，我想要重新回顧這個令人振奮的年代」。因此，為了紀念品牌創立年份，AllSaints以「始於1994（Since1994）」為主題A，在大中華區邀請了一向時髦有型，同時還有自創服裝品牌的昆凌來詮釋這樣的概念，形象大片中，她身穿了帥氣騎士皮衣搭配碎花洋裝，或是粉紅色皮夾克造型，矗立街頭擺出超殺的造型，也呼應了品牌特立獨行的設計風格，並向1990年代的東倫敦氛圍致敬。