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緋紅女巫、曾之喬 Ferragamo花園大秀同場比美

2019-09-22 15:34聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（左）與雪琳伍德莉欣賞Salvatore Ferraga...
「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（左）與雪琳伍德莉欣賞Salvatore Ferragamo大秀。圖／Salvatore Ferragamo提供
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義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo延續上季選在著名的圓形建築Rotonda di Via Besana舉辦2020春夏大秀，模特兒在圓弧狀的長廊與戶外花園展示新裝，氣勢磅礡。包括「緋紅女巫」伊莉莎白歐森與雪琳伍德莉、台灣女星曾之喬、韓國女星李荷妮、「新一代趙敏」大陸女星陳鈺琪等人也都到場欣賞全新一季作品。

創意總監Paul Andrew本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、橘等顏色都像是上了一層粉彩濾鏡，曖昧又帶點簡約摩登的冷調。束口高腰、綁腿細節、泡泡裙等，都是造形度本身就很高的單品，簡單配上透明樹脂3D列印的飾品就很有個性。

Paul Andrew透露，這次的作品希望能把兒時與弟弟在義大利度假時印象中「灑滿陽光的純真」呈現出來，所以能看到一點布爾喬亞氣質與八○年代的義式時尚，陽光、鹽、沙子和海洋的氣息也非常濃厚，「但在結構上又表達了切實的深度、實質和關懷。」佛羅倫斯海神噴泉及大型鬱金香變成印花圖樣，躍上絲綢長裙、男式襯衫、背帶工裝褲等，帶有搶眼的藝術感。

品牌人氣商品、標誌性的Vara女鞋上的羅緞蝴蝶結，這次用皮革材質製作，鞋口也做了褶皺收緊的嘗試。皮革鑲邊亞麻帆布、手工編織皮革網或鴕鳥皮打造而成的新包款由三個夾層組成，更方便收納。

Salvatore Ferragamo本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、...
Salvatore Ferragamo本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、橘等顏色都像是上了一層粉彩濾鏡，曖昧又帶點簡約摩登的冷調。圖／Salvatore Ferragamo提供
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佛羅倫斯海神噴泉及大型鬱金香變成印花圖樣，躍上絲綢長裙、男式襯衫、背帶工裝褲等，...
佛羅倫斯海神噴泉及大型鬱金香變成印花圖樣，躍上絲綢長裙、男式襯衫、背帶工裝褲等，帶有搶眼的藝術感。圖／Salvatore Ferragamo提供
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Salvatore Ferragamo本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、...
Salvatore Ferragamo本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、橘等顏色都像是上了一層粉彩濾鏡，曖昧又帶點簡約摩登的冷調。圖／Salvatore Ferragamo提供
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義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo延續上季選在著名的圓形建築R...
義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo延續上季選在著名的圓形建築Rotonda di Via Besana舉辦2020春夏大秀，模特兒在圓弧狀的長廊與戶外花園展示新裝，氣勢磅礡。
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Salvatore Ferragamo本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、...
Salvatore Ferragamo本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、橘等顏色都像是上了一層粉彩濾鏡，曖昧又帶點簡約摩登的冷調。圖／Salvatore Ferragamo提供
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Salvatore Ferragamo本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、...
Salvatore Ferragamo本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、橘等顏色都像是上了一層粉彩濾鏡，曖昧又帶點簡約摩登的冷調。圖／Salvatore Ferragamo提供
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曾之喬欣賞Salvatore Ferragamo大秀。圖／Salvatore F...
曾之喬欣賞Salvatore Ferragamo大秀。圖／Salvatore Ferragamo提供
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「緋紅女巫」伊莉莎白歐森。記者吳曉涵／攝影
「緋紅女巫」伊莉莎白歐森。記者吳曉涵／攝影
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Paul Andrew表示，這次的作品希望能把兒時與弟弟在義大利度假時印象中「灑...
Paul Andrew表示，這次的作品希望能把兒時與弟弟在義大利度假時印象中「灑滿陽光的純真」呈現出來。圖／Salvatore Ferragamo提供
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束口高腰、綁腿細節、泡泡裙等，都是造形度本身就很高的單品，簡單配上透明樹脂3D列...
束口高腰、綁腿細節、泡泡裙等，都是造形度本身就很高的單品，簡單配上透明樹脂3D列印的飾品就很有個性。圖／Salvatore Ferragamo提供
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Salvatore Ferragamo本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、...
Salvatore Ferragamo本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、橘等顏色都像是上了一層粉彩濾鏡，曖昧又帶點簡約摩登的冷調。圖／Salvatore Ferragamo提供
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「新一代趙敏」大陸女星陳鈺琪欣賞Salvatore Ferragamo大秀。圖／...
「新一代趙敏」大陸女星陳鈺琪欣賞Salvatore Ferragamo大秀。圖／Salvatore Ferragamo提供
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Paul Andrew表示，這次的作品希望能把兒時與弟弟在義大利度假時印象中「灑...
Paul Andrew表示，這次的作品希望能把兒時與弟弟在義大利度假時印象中「灑滿陽光的純真」呈現出來，所以能看到一點布爾喬亞氣質與八○年代的義式時尚。圖／Salvatore Ferragamo提供
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