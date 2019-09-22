緋紅女巫、曾之喬 Ferragamo花園大秀同場比美

2019-09-22 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（左）與雪琳伍德莉欣賞Salvatore Ferragamo大秀。圖／Salvatore Ferragamo提供 分享 facebook 義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo延續上季選在著名的圓形建築Rotonda di Via Besana舉辦2020春夏大秀，模特兒在圓弧狀的長廊與戶外花園展示新裝，氣勢磅礡。包括「緋紅女巫」伊莉莎白歐森與雪琳伍德莉、台灣女星曾之喬、韓國女星李荷妮、「新一代趙敏」大陸女星陳鈺琪等人也都到場欣賞全新一季作品。

創意總監Paul Andrew本次帶來非常舒適的色彩，清新的白、綠、藍、橘等顏色都像是上了一層粉彩濾鏡，曖昧又帶點簡約摩登的冷調。束口高腰、綁腿細節、泡泡裙等，都是造形度本身就很高的單品，簡單配上透明樹脂3D列印的飾品就很有個性。

Paul Andrew透露，這次的作品希望能把兒時與弟弟在義大利度假時印象中「灑滿陽光的純真」呈現出來，所以能看到一點布爾喬亞氣質與八○年代的義式時尚，陽光、鹽、沙子和海洋的氣息也非常濃厚，「但在結構上又表達了切實的深度、實質和關懷。」佛羅倫斯海神噴泉及大型鬱金香變成印花圖樣，躍上絲綢長裙、男式襯衫、背帶工裝褲等，帶有搶眼的藝術感。