胸前愛心挖空好性感！謝金燕霸氣現身MSGM秀場

2019-09-22 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



米蘭時裝周進入倒數階段，今年迎接誕生十周年的MSGM發表2020春夏系列，集合許多標誌性的設計元素浪漫又有個性，在米蘭三年博物館（Triennale di Milano）展場的陽光陪襯下，像是補足了往另一個新階段走的能量，更顯青春洋溢。「姐姐」謝金燕也到場看秀，穿了一身紅色上衣搭金色長褲現身，胸前愛心挖空設計俏皮可愛又性感，搭配高馬尾與愛心耳環不僅霸氣，減齡效果十足。

MSGM本季集合所有具備品牌識別度的元素，像是荷葉邊、蝴蝶結、透視、印花、毛呢、紮染等等，依然維持少女心滿溢的情況下同時保有搞怪的個人特質。亮眼的用色像是橘、黃、桃紅、綠等為春夏注入活力，格紋毛呢大衣與西裝外套繫上大蝴蝶結裝飾，宮廷風羊腿袖剪裁配大荷葉邊領片，在正式與俐落之中展現出不被掩蓋的天真。

為慶祝品牌十周年，創意總監Massimo Giorgetti更邀請美籍藝術家Todd Bienvenu把故鄉義大利里米尼（Rimini）與海邊日常化為圖像，印在襯衫與包包上，搭配品牌標誌性紮染技法打造的長裙，繽紛有趣，寬版裙裝套裝上的流蘇與彩色色塊同樣充滿能量。