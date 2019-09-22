台中國際動畫影展10月11日開跑 預售最低近4折

2019-09-22 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



2019台中國際動畫影展10月11日開跑，台中市政府新聞局表示，活動預售票9月13日開賣，多部台中獨家放映的影片更已售出過半門票，加碼再推薦多部國際影展強片，新聞局長黃國瑋呼籲還沒購票的民眾把握享早鳥享優惠！

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，今年動畫影展主題「音樂與聲音」，由曾擔任英國動畫獎總監的珍琵琳擔任客座策展人推出巧妙結合音樂、聲音與動畫影像的「音像流轉」、「感官啟動」和「聲音遊戲」3組短片集，另也將播映美國知名導演喬安娜普利斯特雷作品「漂向北方的藍」。

這屆影展還有多部國際影展獲獎作品，包括導演薩維亞皮卡執導的奇幻新作「王子的時空旅程」、去年在薩格勒布動畫影展獲得長片競賽首獎的作品「超棒蛋糕！」，「克拉科夫Etiuda & Anima影展」推薦多部波蘭動畫的「波蘭圓舞曲」及客座策展人張晏榕策畫的「敘事變奏曲」兩短片單元，都只在台中國際動畫影展獨家放送！

2019台中國際動畫影展10月11日至20日在台中凱擘影城舉行，預售票已於9月13日起在全台ibon售票系統開賣，門票一張160元，預售期間可享有100元優惠價，接近四折。活動詳情可至台中國際動畫影展官方網站及活動臉書專頁查詢。