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台中國際動畫影展10月11日開跑 預售最低近4折

2019-09-22 14:57聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

2019台中國際動畫影展10月11日開跑，台中市政府新聞局表示，活動預售票9月13日開賣，多部台中獨家放映的影片更已售出過半門票，加碼再推薦多部國際影展強片，新聞局長黃國瑋呼籲還沒購票的民眾把握享早鳥享優惠！

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，今年動畫影展主題「音樂與聲音」，由曾擔任英國動畫獎總監的珍琵琳擔任客座策展人推出巧妙結合音樂、聲音與動畫影像的「音像流轉」、「感官啟動」和「聲音遊戲」3組短片集，另也將播映美國知名導演喬安娜普利斯特雷作品「漂向北方的藍」。

這屆影展還有多部國際影展獲獎作品，包括導演薩維亞皮卡執導的奇幻新作「王子的時空旅程」、去年在薩格勒布動畫影展獲得長片競賽首獎的作品「超棒蛋糕！」，「克拉科夫Etiuda & Anima影展」推薦多部波蘭動畫的「波蘭圓舞曲」及客座策展人張晏榕策畫的「敘事變奏曲」兩短片單元，都只在台中國際動畫影展獨家放送！

2019台中國際動畫影展10月11日至20日在台中凱擘影城舉行，預售票已於9月13日起在全台ibon售票系統開賣，門票一張160元，預售期間可享有100元優惠價，接近四折。活動詳情可至台中國際動畫影展官方網站活動臉書專頁查詢。

新聞局長黃國瑋表示，「夏日螢光MV演唱會」昨搶先登場，邀請多位新生代歌手搭配動畫製作音樂錄影帶的歌曲開唱；柯智棠除演唱個人歌曲外，另翻唱他今年入圍金曲獎年度歌曲的「海底睡人」。「Crispy脆樂團」翻唱金曲獎最佳新人得主謝震廷的「走」，4人電音樂團「林瑪黛」則帶來「又相遇了」等多首歌曲。

2019台中國際動畫影展之一的「王子的時空旅程」打造一場猴王子與男孩的奇幻情誼。...
2019台中國際動畫影展之一的「王子的時空旅程」打造一場猴王子與男孩的奇幻情誼。圖／台中新聞局提供
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