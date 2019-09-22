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嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-22 12:22聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣竹崎鄉青年吳年弘，高中畢業後到澳洲學藝多年，近期返鄉開設日本料理店「鮭毛」，以「龜毛」要求，提供精緻、實惠日式美食。特別的是，這家店藏身陽春麵店中，想品嘗日式料理饕客，須耐住飢腸轆轆進麵店，經過一桌桌吃麵用餐客人後才能入店，形成「外面賣陽春麵，裡面賣生魚片」有趣景象。

25歲的吳年弘家中經營小吃餐飲，他高職餐飲科畢業後堅決走「自己的路」，到多家日式、西式餐廳工作，學習日本海鮮料理，4年前隻身前往澳洲打工，並進入布里斯本最著名日本料理店學藝。

吳年弘說，進入澳洲日本料理店，雖然必須從炸烤煎煮學起，但老闆認為他的燒烤料理、火候掌控都很快上手，一年後就讓他進入壽司吧台，跟師傅學習捏壽司、生魚片處理。

他說，日式料理強調食材新鮮、自然原味，2年多學習，充分體會料理人不僅要敬業執著，也要有一絲不苟職人精神，但受限簽證到期只能返國，並帶著澳洲存下第一桶金到台中開店。

「燒錢換經驗！」吳年弘笑著說，去年返台開店、自恃手藝不差，大手筆採購新鮮高價食材，卻沒考慮台澳兩地人的口味不同，許多食材都浪費了，例如台灣人喜歡點炸豬排、炒飯，但澳洲日本料理店根本沒有，一年不到、錢燒完了，他和妻子討論後決定「回家拚看看！」

他說，老家經營「老吳小吃」麵店20多年，父親建議在「店內開店」節省店租，因此將麵店後院重新裝修、取名「鮭毛」，販售他最拿手的生魚片、握壽司等日式美食。

嘉義縣議員何子凡，日前到店內用餐後稱讚，阿弘雖然年輕，卻有純熟日式料理手藝，店內食材新鮮衛生、環境舒適，人均消費比一般日本料理低，卻能滿足老饕挑剔的嘴，與精打細算荷包。

吳年弘強調，店內食材與大都會料理店同級，他推薦在澳洲研發的「招牌鮭魚捲」，是以炙燒鮭魚片包干貝、蝦等內餡特製，還有「蟹膏軍艦壽司」，能優雅品嘗蟹膏鮮甜滋味，歡迎大家來嘗鮮。

鮭魚握壽司。記者卜敏正／攝影
鮭魚握壽司。記者卜敏正／攝影
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吳年弘說，日式料理食材強調新鮮、自然原味，料理人不僅要敬業執著，也要有一絲不苟職...
吳年弘說，日式料理食材強調新鮮、自然原味，料理人不僅要敬業執著，也要有一絲不苟職人精神。記者卜敏正／攝影
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「鮭毛」食材與大都會料理店同級，老闆阿弘年輕，卻有純熟日式料理手藝。記者卜敏正／...
「鮭毛」食材與大都會料理店同級，老闆阿弘年輕，卻有純熟日式料理手藝。記者卜敏正／攝影
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吳年弘強調，食材與大都會料理店同級，推薦在澳洲研發的「招牌鮭魚捲」。記者卜敏正／...
吳年弘強調，食材與大都會料理店同級，推薦在澳洲研發的「招牌鮭魚捲」。記者卜敏正／攝影
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日本料理店「鮭毛」藏身陽春麵店中，以「龜毛」的要求，提供精緻、實惠日式美食。記者...
日本料理店「鮭毛」藏身陽春麵店中，以「龜毛」的要求，提供精緻、實惠日式美食。記者卜敏正／攝影
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鮭魚生魚片。記者卜敏正／攝影
鮭魚生魚片。記者卜敏正／攝影
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澳洲日本料理生魚片

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