白晝之夜又來了！ 10月5日大直內湖狂歡整夜

2019-09-22 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



10月第一個周末，不妨和親朋好友相約參加一年一度連演24小時的台北白晝之夜。這個全球性的夜間城市藝術節，2002年由法國巴黎創始，至今各國有30多個城市響應，台北也從2016年起加入，延續白晝之夜三大特色「跨夜舉辦」、「免費參加」、「公民參與」。

今年第四屆台北白晝之夜，由策展人胡朝聖擔任藝術總監，特別以「雙面芭蕾」為主軸，邀請民眾探索「城市」的兩面性，並挖掘人在日常生活類似芭蕾舞韻律與特質的身體動作，發展成「地方芭蕾」論述。胡朝聖表示，希望讓藝術計畫回到最平凡的日常，從閒置土地、河濱公園、商場、公有土地、街道和辦公大樓間人們的生活故事發想，吸引居民以身體參與實踐地方感。

活動在大直、內湖區域舉行，範圍囊括捷運大直站至西湖站間各種第三空間場域。胡朝聖表示，將透過20場演出、21處夜間藝術裝置，讓台北化身成一夜限定的大型無牆美術館、城市舞台與街頭劇場。

例如日本藝術家磯崎道佳將以透明的塑膠膜搭建一座圓頂巨蛋，巨蛋內裝的各種拼貼、裝飾，都將透過工作坊由民眾一同參與製作。磯崎道佳認為，透過大家用雙手裝飾眼前所見的風景，作品將承載許多人的觀點，人們也可以全新角度觀看日常生活。

台灣第一個結合自然與藝術人文為理念的創作團隊「舞蹈生態系創意團隊」，則帶領基河國宅社區排舞教室的媽媽們進行工作坊，透過劇場、跨領域展演、舞蹈影像等，演出《膠的傳奇現場》。安娜琪舞蹈劇場也將帶領超過百名學生與素人進行全民舞動的開幕演出。