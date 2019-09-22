連放1個月！30年「澳門煙火大賽」照亮旅遊塔 還有6場可以看

2019-09-22 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



第30屆澳門國際煙花比賽匯演，已經於9月7日於澳門旅遊塔前的港灣登場，展開為期近一個月的週末賽程。今年共12組隊伍參賽，賽事更加激烈。9月21日晚間，即是由英國代表隊，以及於2016年奪下亞軍的羅馬尼亞代表隊接連獻藝，絢爛的煙火不僅照亮天空與珠江口，也引起現場民眾驚呼連連，直發出「哇哇！」讚嘆聲。

常被民眾簡稱為「澳門煙火節」、「澳門花火節」的澳門國際煙花比賽匯演，乃是澳門重要的年度盛事活動之一，今年正式邁入第30屆的里程碑。本場煙火比賽，乃是由世界各國的煙火代表隊相互競爭，過去台灣的「永豐煙火」，就曾於2016年獲得冠軍殊榮，去年則是由中國、日本與德國拿下前三名。今年為了慶祝30週年，參賽隊伍也由10組擴增至12組，共有馬來西亞、菲律賓、葡萄牙、韓國、日本、法國等代表隊。

9月21日晚間登場的煙火秀，為英國與羅馬尼亞的隊伍，表演各有不同的風格，均帶來高水準的煙火節目，每場時間施放時間約15分鐘。另外9月28日、10月1日、10月5日，也還有三天精彩的表演，每天各兩場，時間各是21:00、21:40施放，適合近期有意前往澳門的旅客觀賞。