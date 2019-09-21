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明星商品獨家組快買一波！博客來打造「AVEDA」全台唯一官方授權線上旗艦店

2019-09-21 20:36聯合報 記者陳立儀╱即時報導

瞄準美妝市場成長潛力，博客來AVEDA合作成立全台唯一官方授權線上旗艦店，24小時滿足購物需求，即日起至10月31日推出一系列歡慶開館優惠活動，集結熱賣30年的純香系列、回購率最高的純香洗髮菁等超過上百件AVEDA明星商品，除了推出多款獨家組盒，並大手筆祭出下單禮，不限金額買就送500元Salon／SPA／Nail服務療程抵用券，消費滿1,200、2,500、5,000元再送獨家滿額禮。

近年美妝保養市場吹起純淨植粹、環保健康風潮，博客來早已在站上設立天然草本專區，攜手O’right歐萊德、綠藤生機、艾瑪絲等品牌超過上萬件商品，今年業績較去年成長近2成，其中又以美髮護理、身體保養、清潔沐浴等3大類最受消費者青睞。

歡慶博客來AVEDA線上旗艦店開幕，即日起至10月31日推出一系列好康活動，首波主打百款洗沐商品及組合，迎接10月百貨周年慶銷售高峰，將陸續推出臉部、身體保養品，包括婚禮精華面膜、純香美體潤膚乳等明星商品。活動期間於博客來AVEDA旗艦店消費滿1,200元送清新髮香霧10ml、滿2,500元送AVEDA保護環境購物袋、滿5,000元送bkr時尚環保水瓶500ml。

博客來AVEDA線上旗艦店另有多款獨家組合，輕巧好攜帶的AVEDA隨行按摩梳限量組合有迷迭薄荷、純香、甜馨、護色等4款可選，市價1,480元，特價980元；限量純香、復原配方、迷迭薄荷等3款旅行4件組，市價1,780元、特價1,050元。

博客來與AVEDA攜手成立全台唯一官方授權線上旗艦店。圖／博客來提供
博客來與AVEDA攜手成立全台唯一官方授權線上旗艦店。圖／博客來提供
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博客來AVEDA線上旗艦店獨家組盒：AVEDA經典純香旅行4件組，定價1,780...
博客來AVEDA線上旗艦店獨家組盒：AVEDA經典純香旅行4件組，定價1,780元、特價1,050元。圖／博客來提供
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博客來AVEDA線上旗艦店獨家組盒：AVEDA隨行按摩梳洗潤組，定價1,480元...
博客來AVEDA線上旗艦店獨家組盒：AVEDA隨行按摩梳洗潤組，定價1,480元、特價980元，共4款可選。圖／博客來提供
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AVEDA博客來沐浴

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