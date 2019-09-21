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網紅、叔叔阿姨搶著拍照！台北秋冬國際美容化妝品展「粉潮趴」好逛又好拍

2019-09-21 19:13聯合報 記者陳立儀╱即時報導

周末假日是採購美妝用品囤貨的好時機，2019台北秋冬國際美容化妝品展開展兩日共計湧入2.5萬人逛展，除了網美打卡聖地「粉潮趴」是必逛焦點之外，展場特色商品和每天於指定時段推出的破盤價商品更要列入採買清單。

台北秋冬國際美容化妝品展獨家設計了「粉潮趴」拍照打卡區，打造彩幻美妝台、時尚美髮廳、彩幻美妝台、超狂購物車等夢幻空間與各式道具，現場還設有拍印機，可以立即把拍下的美照印出，除了網紅糖糖、乖乖等都到場拍下美照，更吸引大批消費者駐足，就連逛展的叔叔阿姨們都忍不住拍個不停。

「玩美研究所」是本次展覽的另一大特色，每天在不同時段舉辦主題講座，今天下午由月亮製作現場示範網美攝影教學，LinYen3皮雕手作教室舉辦的皮革手環手作更是人氣爆滿，報名者男女老少都有，大家埋頭上色、打印、組裝，玩得不亦樂乎。明天（9月22日）上午11點「玩美研究所」WISH TREE香氛蠟燭推出專屬調香體驗，下午1點有幸福髮廊的髮型講座。

除了超殺特價之外，台北秋冬國際美容化妝品展也有不少特色商品，像是首次參展的「好日子」主打超夯的超夯的Saborino早安面膜系列，32枚入原價575元、展場特價329元，買氣極旺；UULEN天然手工皂來自外蒙古，共有5款清新芳香，展場任選4入特價999元；造型可愛的LSY林三益甜筒彩妝刷、花型刷以及最新的女力紀念款攜帶式蜜粉、粉餅刷也都可以在展場買到。

台北秋冬國際美容化妝品展推出多項獨家商品破盤價，每天於展場指定時段販售限量組合，9月22日上午11點蕾舒翠推出限量400組的葡萄柚馬鞭草潤唇膏，定價269元、0.37折破盤價99元；下午1點S＋推出限量100組的S＋閃耀上層膠，定價800元、0.19折破盤價150元，CONI推出限量100組的妝前調理水精凝露，定價2,800元、1折破盤價280元；下午3點睫老闆推出限量300組的一擦即淨保濕卸妝棉片，定價180元、0.27折破盤價49元。

2019台北秋冬國際美容化妝品展展覽資訊

日期：即日起至9月23日上午10點至下午6點

地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

票價：全票150元、優惠票100元

官網：http://expo.udn.com/BEAUTY-FALL/

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首次參加國際美容化妝品展的「好日子」，主打超夯的Saborino早安面膜系列，買氣極旺。記者許正宏／攝影
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