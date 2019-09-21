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周年慶開打！台中千萬刷手現身 買化妝品就換80萬抵用券

2019-09-21 17:54聯合報 記者喻文玟╱即時報導

中部地區各百貨周年慶暖身開打，化妝品滿千送百開始預購，一名消費者在1樓化妝品區消費後，一口氣換了80萬抵用券。百貨業者證實，數日前確實有一名消費者在化妝品區消費，換了80萬抵用券。

中部地區各百貨周年慶祭出優惠，以大遠百為例，化妝品主打三重優惠，單筆2千送2百、單筆1萬送350、分期刷卡1萬再送300，累積最高可享16.5％回饋。中友百貨化妝品不限單筆，只要滿2千就送2百。

台中大遠百周年慶預購期化妝品買氣爆衝，業績突破預期3％成長，業者說，在多重促銷、優惠組合加持下，第一周就有3筆「百萬客單」，最高破百萬消費者所兌換抵用券，面額高達80萬。

記者自己回推，要換到80萬抵用券，若純粹「單筆」滿千送百，絕對要消費「好幾個百萬」，究竟買了什麼，令人好奇。

業者說，化妝品以高價抗老保養組最為熱銷，平均一組上看萬元，賣到缺貨；另有專櫃針對VVVIP消費者推「隱藏版」客製化的訂製型保養品組合，一組單筆就破萬元。

中部地區消費力驚人，每次周年慶百貨業者都「很有感」。大遠百現在預購期間，就有數名千萬刷手，有單筆5000萬買家下「豪單」，購買精品珠寶作品。

中部地區各百貨周年慶暖身開打，化妝品滿千送百開始預購，一名消費者在1樓化妝品區消...
中部地區各百貨周年慶暖身開打，化妝品滿千送百開始預購，一名消費者在1樓化妝品區消費後，一口氣換了80萬抵用券。記者喻文玟／攝影
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中部地區各百貨周年慶暖身開打，化妝品滿千送百開始預購，一名消費者在1樓化妝品區消...
中部地區各百貨周年慶暖身開打，化妝品滿千送百開始預購，一名消費者在1樓化妝品區消費後，一口氣換了80萬抵用券。記者喻文玟／攝影
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化妝品周年慶氣爆

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