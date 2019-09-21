周年慶開打！台中千萬刷手現身 買化妝品就換80萬抵用券

2019-09-21 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



中部地區各百貨周年慶暖身開打，化妝品滿千送百開始預購，一名消費者在1樓化妝品區消費後，一口氣換了80萬抵用券。百貨業者證實，數日前確實有一名消費者在化妝品區消費，換了80萬抵用券。

中部地區各百貨周年慶祭出優惠，以大遠百為例，化妝品主打三重優惠，單筆2千送2百、單筆1萬送350、分期刷卡1萬再送300，累積最高可享16.5％回饋。中友百貨化妝品不限單筆，只要滿2千就送2百。

台中大遠百周年慶預購期化妝品買氣爆衝，業績突破預期3％成長，業者說，在多重促銷、優惠組合加持下，第一周就有3筆「百萬客單」，最高破百萬消費者所兌換抵用券，面額高達80萬。

記者自己回推，要換到80萬抵用券，若純粹「單筆」滿千送百，絕對要消費「好幾個百萬」，究竟買了什麼，令人好奇。

業者說，化妝品以高價抗老保養組最為熱銷，平均一組上看萬元，賣到缺貨；另有專櫃針對VVVIP消費者推「隱藏版」客製化的訂製型保養品組合，一組單筆就破萬元。