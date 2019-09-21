比義大利人還會做披薩！「世界披薩職人錦標賽」台灣隊奪冠

2019-09-21 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣披薩代表隊在披薩源起地摘冠！日前在義大利舉辦的「第18屆拿坡里CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」，最後由台灣隊勝出獲得冠軍，此次比賽的前三名依序為台灣、葡萄牙、義大利。

由台北BANCO Pizza李品儀、新北Gino Pizza鄭羽辰、高雄波市多Pizza蔡松霖3人組成的台灣代表隊，前往披薩的發源地義大利參賽。此項賽事，各隊選手必須分別製作「瑪格麗特」、「瑪莉娜拉」兩款最經典的拿坡里披薩，再加上第三款「創意披薩」，以分數加總進行排名。

選手透露，在異國比賽，「麵糰發酵」是最困難部分。比賽過程中，除了製作的技術要成熟外，披薩麵團的發酵也是一大挑戰，正統的拿波里披薩麵糰在前一天製作完成，再進行長時間發酵，但拿波里當地較乾燥炎熱，因此，很難以台灣經驗控制麵團發酵的狀況。

另外，相較於國際麵包比賽使用的電窯爐，拿波里披薩比賽則是以木材窯爐進行烘烤，再加上會場的木材窯爐大小又與台灣不同，台灣選手只能靠臨場反應控制火侯、時間，最後烤出外厚内溼、帶有虎斑狀焦紋的拿坡里披薩。