美食拼盤／名廚私房菜 百道美饌自由配

金華濃湯燉全雞。 圖／天成飯店集團提供 分享 facebook

美食是凝聚感情的重要媒介，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成飯店TICC世貿會館推出全新的「饗聚宴席」，由天成飯店集團中餐行政總主廚王書年領軍，在餐桌上呈現大器澎湃的家宴美饌，推出近百道料理，讓消費者於聚餐桌席上有更多選擇。

王書年也端出不少手工私房菜，他嚴選食材，融合中西烹調手法，在開桌前就盛上六道迎賓風味集，有滋味鹹甘開胃的「滬式鳳尾子魚」、嚴選五花肉中段的「古早味三層肉佐蒜生醬油」、「蜂蜜焗南瓜」、鮮香夠勁的「上海油爆蝦」、細膩順滑的「鱔魚粉絲煲」與口感爽脆的「雪菜炒毛豆」。

干醬焗波士頓龍蝦。 圖／天成飯店集團提供 分享 facebook

干醬焗波士頓龍蝦

接著上桌的則是豪華美饌，其中以自製XO醬爆炒新鮮波士頓龍蝦，再以韭黃、特製港式蘿蔔糕舖底完成的「干醬焗波士頓龍蝦」既大器又澎湃，是王書年的得意新作。

松露蒸石斑魚。 圖／天成飯店集團提供 分享 facebook

松露蒸石斑魚

此外，王書年也推薦二道特色美饌，「松露蒸石斑魚」以新鮮石斑魚搭配松露醬、魚露蒸煮，可直接品嘗食材的鮮美。

花雕雞煲飯拼蝦捲。 圖／天成飯店集團提供 分享 facebook

花雕雞煲飯拼蝦捲

另一道「花雕雞煲飯拼蝦捲」，以上選雞腿肉去骨切丁，輔以秘製醬汁醃製搭配花雕酒提味，再與長米小火煲煮，肉彈牙、米香Q，氣韻十足，拼上自製蝦捲，以現剝草蝦仁與多種香料製成內餡，搭配腐皮包裹後酥炸，也是王書年得意的新菜色。

「金華濃湯燉全雞」以老母雞、金華火腿、上肉吊製的上湯，搭配三斤重的新鮮仿仔土雞，熬燉兩小時，湯濃肉美滋味絕妙。

天成飯店集團全新「饗聚宴席」，建議需提前七日電洽預訂。

●哪裡吃？

天成飯店集團 02-2312-1000

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