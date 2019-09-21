親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美食拼盤／名廚私房菜 百道美饌自由配

2019-09-21 13:42聯合晚報 文／葉卉軒

金華濃湯燉全雞。 圖／天成飯店集團提供
金華濃湯燉全雞。 圖／天成飯店集團提供
分享

美食是凝聚感情的重要媒介，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成飯店TICC世貿會館推出全新的「饗聚宴席」，由天成飯店集團中餐行政總主廚王書年領軍，在餐桌上呈現大器澎湃的家宴美饌，推出近百道料理，讓消費者於聚餐桌席上有更多選擇。

王書年也端出不少手工私房菜，他嚴選食材，融合中西烹調手法，在開桌前就盛上六道迎賓風味集，有滋味鹹甘開胃的「滬式鳳尾子魚」、嚴選五花肉中段的「古早味三層肉佐蒜生醬油」、「蜂蜜焗南瓜」、鮮香夠勁的「上海油爆蝦」、細膩順滑的「鱔魚粉絲煲」與口感爽脆的「雪菜炒毛豆」。

干醬焗波士頓龍蝦。 圖／天成飯店集團提供
干醬焗波士頓龍蝦。 圖／天成飯店集團提供
分享

干醬焗波士頓龍蝦

接著上桌的則是豪華美饌，其中以自製XO醬爆炒新鮮波士頓龍蝦，再以韭黃、特製港式蘿蔔糕舖底完成的「干醬焗波士頓龍蝦」既大器又澎湃，是王書年的得意新作。

松露蒸石斑魚。 圖／天成飯店集團提供
松露蒸石斑魚。 圖／天成飯店集團提供
分享

松露蒸石斑

此外，王書年也推薦二道特色美饌，「松露蒸石斑魚」以新鮮石斑魚搭配松露醬、魚露蒸煮，可直接品嘗食材的鮮美。

花雕雞煲飯拼蝦捲。 圖／天成飯店集團提供
花雕雞煲飯拼蝦捲。 圖／天成飯店集團提供
分享

花雕雞煲飯拼蝦捲

另一道「花雕雞煲飯拼蝦捲」，以上選雞腿肉去骨切丁，輔以秘製醬汁醃製搭配花雕酒提味，再與長米小火煲煮，肉彈牙、米香Q，氣韻十足，拼上自製蝦捲，以現剝草蝦仁與多種香料製成內餡，搭配腐皮包裹後酥炸，也是王書年得意的新菜色。

「金華濃湯燉全雞」以老母雞、金華火腿、上肉吊製的上湯，搭配三斤重的新鮮仿仔土雞，熬燉兩小時，湯濃肉美滋味絕妙。

天成飯店集團全新「饗聚宴席」，建議需提前七日電洽預訂。

●哪裡吃？

天成飯店集團 02-2312-1000

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

石斑

相關新聞

美食拼盤／世界犀牛日 飲品、蛋糕賣萌

2019-09-21 13:54

美食拼盤／老饕級日常享受 頂級肉不到千元

2019-09-21 13:36

寢具換季 整張床猶如一幅畫

2019-09-21 12:53

車迷、表迷都想收藏！全球瘋搶RICHARD MILLE「冰人」限定款腕表

2019-09-21 08:19

米蘭時裝周／深V挖到肚臍 翹臀珍重現20年前超辣穿搭

2019-09-21 07:08

免費去大阪3天2夜！「梅田購物達人」招募中　再送萬元吹風機

2019-09-21 00:31

頂級珠寶 PIAGET Golden Oasis 燦金綠洲首現曼谷

2019-09-21 00:28

吃得到3間「百年料亭」日本料理！新潟最新觀光列車「海里」10月登場

2019-09-21 00:08

台北秋冬美容化妝品展 首日逛展人潮旺

2019-09-20 23:32

蘇富比秋拍台北預展 8億乾隆包袱瓶 6億常玉「裸女」亮相

2019-09-20 23:20

可愛到捨不得咬！米蘭FENDI期間限定冰棒店好拍又好吃

2019-09-20 21:07

鬼鬼「灰卡其棕」新髮色超美！魅尚萱HELLO BUBBLE泡沫染髮劑大勢來台

2019-09-20 20:17

日本「CanDo」來台快閃 均一價49元台粉瘋狂掃貨

2019-09-20 19:39

Polo Ralph Lauren可愛小熊晉身貴族學院風 男女裝秋季新品上市

2019-09-20 19:29

香醇咖啡變大人味冰品！全家「經典拿鐵霜淇淋」快吃一波

2019-09-20 19:17

《炮仔聲》李燕短褲秀美腿 現身台北秋冬國際美容化妝品展

2019-09-20 19:10

入手新iPhone怕手滑？犀牛盾防摔殼同步繽紛登場

2019-09-20 17:52

蘇富比秋拍亮點多 常玉最後的「裸女」台北首亮相

2019-09-20 17:36

Dyson打造氣流造型體驗屋 預約體驗送500元購物現金券

2019-09-20 17:33

星巴克首度聯名Rachel Zoe！5款時尚新品 9/24開搶

2019-09-20 16:56

不畏iPhone開賣熱 小米進駐新光三越 南西商圈別苗頭

2019-09-20 16:55

LV首爾旅遊繪本藝術家ICINORI 最愛的韓國料理令人意想不到

2019-09-20 15:54

米蘭時裝周／新一代「缺貨王」BV 明年新包又更欠買了！

2019-09-20 14:35

里仁推「野生藍莓」料理，兼顧視、味覺雙重享受！

2019-09-20 14:31

米蘭時裝周／渡邊直美俏麗亮相 孩子氣的FENDI女孩超可愛

2019-09-20 14:20

米蘭時裝周／頻被要求合照 謝金燕看Moschino順便挑表演服

2019-09-20 14:01

U值媒／初秋限定韭菜花季，九月雪台灣最大

2019-09-20 12:48

驅魔使者朴敘俊不只大秀「肌肌」還帥戴HUBLOT表殺妖

2019-09-20 12:26

歡慶五周年 會員搶台虎機票單程最低55元

2019-09-20 11:49

AirAsia秋季大促銷 飛宿霧馬尼拉單程未稅966元

2019-09-20 10:36

中部百貨周年慶開打 這家加碼抽百萬名車

2019-09-20 09:50

真人生勝利組！「Kimi爸」林志穎飛新加坡追星 一圓夢想還爽戴3,000萬豪表

2019-09-20 09:12

米蘭時裝周／女版007的衣櫃長怎樣？MaxMara派超模大軍示範

2019-09-20 06:04

全聯赴日取經、阪急麵包1坪花車年銷1億日圓業績

2019-09-20 04:09

孔曉振少見的性感美胸造型！就為秀伯爵千萬黃鑽珠寶

2019-09-20 00:40

橘色世代／享受吧！第三人生 丁菱娟每年設立3目標

2019-09-19 23:44

日本最黏「山藥」煮火鍋！黑毛屋本家「大和芋牡蠣海陸鍋」還吃得到「瀨戶內牡蠣」

2019-09-19 23:39

橘色世代／丁菱娟：不讓自己的有限 框著兒女的無限

2019-09-19 23:38

年輕人創意無限！「味全學生新品開發競賽」圓滿落幕

2019-09-19 23:08
看更多

熱門文章

含致癌成分胃藥風暴擴大 38款胃藥預防性下架

2019-09-20 23:52

foodpanda在台灣大勝UberEats？ 網友點出關鍵原因

2019-09-20 16:46

致癌胃藥風波擴大 含「雷尼替定」胃藥全面預防下架

2019-09-20 19:12

網傳苗栗男童死亡個案 疾管署排除腸病毒71型併發重症

2019-09-20 15:26

買好市多襪子回家打開滿滿鹹魚味 網友崩潰：要吐了

2019-09-20 22:11

沒在怕！國外男子哈氣挑釁蛇 反遭牠一口咬住

2019-09-20 17:07

新竹人注意！ 拿坡里炸雞專賣店來了

2019-09-20 18:18

同居變女傭？單親媽在家工作 被男友要求「多整理家裡」

2019-09-21 10:48

【食力】美食外送服務超夯 一張圖看誰是重度使用者

2019-09-20 15:57

米蘭時裝周／深V挖到肚臍 翹臀珍重現20年前超辣穿搭

2019-09-21 07:08

每日星座運勢／金牛運勢較強的一天　財神爺送錢囉

2019-09-21 00:00

一起床好冷！吳德榮：北部最低溫19度 塔巴環流影響大豪雨

2019-09-21 08:30

38款胃藥預防性下架 吉胃福適治潰定也上榜

2019-09-20 20:45

中和國強嶺再爆一本土屈公病 圓通寺步道即起成封鎖區

2019-09-20 18:10

星巴克首度聯名Rachel Zoe！5款時尚新品 9/24開搶

2019-09-20 16:56

日本「CanDo」來台快閃 均一價49元台粉瘋狂掃貨

2019-09-20 19:39

比特犬咬傷柴犬「毀蛋蛋」 飼主送走狗草草了事

2019-09-21 11:28

善胃得驗出微量致癌物 原廠宣布全球暫停出貨

2019-09-20 17:12

友人孩子拿出私藏撲滿 一番話讓他感動「我沒白教！」

2019-09-20 16:03

輕颱塔巴逼近！是否撲台 懶人包一次看

2019-09-20 17:57

免費去大阪3天2夜！「梅田購物達人」招募中　再送萬元吹風機

2019-09-21 00:31

天氣職人：今天下午空氣逐漸轉乾 入夜雨停

2019-09-21 10:54

查票攻擊事件頻傳 台鐵10月起試辦列車長配戴防身噴霧

2019-09-20 15:30

便利超商禁菸開罰了 南投衛生局半月取締共5例

2019-09-20 15:21

台法美術館合作《刺青-身之印》特展 紋身如藝術珍品

2019-09-20 18:12

「強暴不是做愛、心碎不是殺人原因」10分鐘影片談暴力迷思

2019-09-20 15:32

香醇咖啡變大人味冰品！全家「經典拿鐵霜淇淋」快吃一波

2019-09-20 19:17

胃藥也傳含致癌物 食藥署暫不考慮NDMA列常規檢驗

2019-09-20 18:11

鬼鬼「灰卡其棕」新髮色超美！魅尚萱HELLO BUBBLE泡沫染髮劑大勢來台

2019-09-20 20:17

蘇富比秋拍亮點多 常玉最後的「裸女」台北首亮相

2019-09-20 17:36

吃得到3間「百年料亭」日本料理！新潟最新觀光列車「海里」10月登場

2019-09-21 00:08

讓UBER駕駛有路可走 新北交大舉辦4場計程車考照

2019-09-21 07:50

別急著逼孩子說「對不起」，聰明道歉學問大！

2019-09-20 16:04

【閱讀生活】陳志恆／別再對孩子說：「沒那麼嚴重啦！」

2019-09-21 06:00

《炮仔聲》李燕短褲秀美腿 現身台北秋冬國際美容化妝品展

2019-09-20 19:10

入手新iPhone怕手滑？犀牛盾防摔殼同步繽紛登場

2019-09-20 17:52

可愛到捨不得咬！米蘭FENDI期間限定冰棒店好拍又好吃

2019-09-20 21:07

濁水溪揚塵紫爆 雲林人「吃飯攪沙」季節到

2019-09-21 00:15

家附近運動場與社區活動中心密度越高 失智風險越低

2019-09-21 09:20

衛福部又釋長照利多 年砸13億提升身障社福

2019-09-21 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top