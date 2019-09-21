車迷、表迷都想收藏！全球瘋搶RICHARD MILLE「冰人」限定款腕表

2019-09-21 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



著名的F1一級方程式賽車好手「冰人」Kimi Räikkönen在去年成為頂級腕表RICHARD MILLE的品牌摯友，因此特地為其打造全新的陀飛輪雙追針計時碼表，並選在F1新加坡大獎賽前夕時曝光，引起全球表迷、賽車迷的關注。

這是「冰人」，自從換到Alfa Romeo車隊後，首次造訪新加坡大獎賽。受訪時Kimi Räikkönen提到，雖然與其他賽事看起來非常的相似，但對他而言這仍是一大挑戰，首先是夜間比賽，其次是炎熱、潮濕等著他與車隊夥伴一起克服。今年39歲的Kimi Räikkönen奉獻了18年的歲月在賽道上，與同場的其他F1好手，相對經驗豐富。然而，現今獲得冠軍已不是他最大的目的，冰人說「也許過去，我會迫切的想要獲勝，不過現在的我覺得學習怎麼享受這過程更重要」。

而從2018年開始，RICHARD MILLE和Alfa Romeo車隊正式締結成為合作夥伴，因此從今年3月開始的大賽，身為車隊車手的Kimi Räikkönen便開始配戴品牌腕表上陣比賽。當他看到全新、並以他為名的RM 50-04陀飛輪雙追針計時碼表時，Kimi Räikkönen坦言「過去你不會想戴手表開車，那相當的不舒服，可是它完全的不同」，當他在配戴時，第一個反應是吃驚，甚至表示「我幾乎沒有感覺腕表的存在」。

不僅如此，Kimi Räikkönen還覺得，全新的RM 50-04陀飛輪雙追針計時碼表能讓他配戴一整天，而且不論做什麼事都不會受到干擾，「這簡直太完美了，符合人體工學，又非常輕量，根本是為我量身打造」，所以他會在日後的每一場比賽都戴著它。就如同「冰人」所言，全新的RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙追針計時碼表，有著重量僅7公克，卻多達700個以上零件的複雜機芯。其整體構造奠基於2017年時，品牌所推出的RM 50-03陀飛輪雙追針計時碼表，因為是為了實際賽車考量，所以計時按把也置於表盤左側。