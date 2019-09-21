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車迷、表迷都想收藏！全球瘋搶RICHARD MILLE「冰人」限定款腕表

2019-09-21 08:19聯合報 記者曾智緯╱即時報導

著名的F1一級方程式賽車好手「冰人」Kimi Räikkönen在去年成為頂級腕表RICHARD MILLE的品牌摯友，因此特地為其打造全新的陀飛輪雙追針計時碼表，並選在F1新加坡大獎賽前夕時曝光，引起全球表迷、賽車迷的關注。

這是「冰人」，自從換到Alfa Romeo車隊後，首次造訪新加坡大獎賽。受訪時Kimi Räikkönen提到，雖然與其他賽事看起來非常的相似，但對他而言這仍是一大挑戰，首先是夜間比賽，其次是炎熱、潮濕等著他與車隊夥伴一起克服。今年39歲的Kimi Räikkönen奉獻了18年的歲月在賽道上，與同場的其他F1好手，相對經驗豐富。然而，現今獲得冠軍已不是他最大的目的，冰人說「也許過去，我會迫切的想要獲勝，不過現在的我覺得學習怎麼享受這過程更重要」。

而從2018年開始，RICHARD MILLE和Alfa Romeo車隊正式締結成為合作夥伴，因此從今年3月開始的大賽，身為車隊車手的Kimi Räikkönen便開始配戴品牌腕表上陣比賽。當他看到全新、並以他為名的RM 50-04陀飛輪雙追針計時碼表時，Kimi Räikkönen坦言「過去你不會想戴手表開車，那相當的不舒服，可是它完全的不同」，當他在配戴時，第一個反應是吃驚，甚至表示「我幾乎沒有感覺腕表的存在」。

不僅如此，Kimi Räikkönen還覺得，全新的RM 50-04陀飛輪雙追針計時碼表能讓他配戴一整天，而且不論做什麼事都不會受到干擾，「這簡直太完美了，符合人體工學，又非常輕量，根本是為我量身打造」，所以他會在日後的每一場比賽都戴著它。就如同「冰人」所言，全新的RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙追針計時碼表，有著重量僅7公克，卻多達700個以上零件的複雜機芯。其整體構造奠基於2017年時，品牌所推出的RM 50-03陀飛輪雙追針計時碼表，因為是為了實際賽車考量，所以計時按把也置於表盤左側。

以Kimi Räikkönen命名的RM 50-04陀飛輪雙追針計時碼表，表殼採用品牌著名的石英TPT®和碳纖維TPT®製成招牌「夾心」式結構，一樣具有堅固和輕量特色。而且RICHARD MILLE還將計時圈塗製成紅色搭配白色上、下層表殼，呼應Alfa Romeo車隊代表色。其次，在表盤的左下方，除裝飾有「KIMI」字樣外，還有比賽車號的「7」，帶出了這只腕表的競速DNA。RM 50-04陀飛輪雙追針計時碼表，全球限量30只，據了解Kimi Räikkönen所配戴的便是限量編號7的表款，而且才剛在新加坡曝光，這系列表款立即就完售，顯見賽車運動的魅力。

F1賽車好手Kimi Räikkönen在自己的賽車海報上，簽名留念。圖／RIC...
F1賽車好手Kimi Räikkönen在自己的賽車海報上，簽名留念。圖／RICHARD MILLE提供
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F1賽車好手「冰人」Kimi Räikkönen演繹全球限量30只的RM 50-...
F1賽車好手「冰人」Kimi Räikkönen演繹全球限量30只的RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙追針計時碼表。圖／RICHARD MILLE提供
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F1賽車好手「冰人」Kimi Räikkönen演繹全球限量30只的RM 50-...
F1賽車好手「冰人」Kimi Räikkönen演繹全球限量30只的RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙追針計時碼表。圖／RICHARD MILLE提供
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RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙追針計時碼表，石英TPT®...
RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙追針計時碼表，石英TPT®和碳纖維TPT®表殼，具70小時動力儲存，全球限量30只，約3,634萬元。圖／RICHARD MILLE提供
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RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙追針計時碼表，複雜機芯由多...
RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙追針計時碼表，複雜機芯由多達700個以上零件組成，重量卻僅有7公克。圖／RICHARD MILLE提供
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F1賽車好手Kimi Räikkönen在RM 50-04 Kimi Räikk...
F1賽車好手Kimi Räikkönen在RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙追針計時碼表的發佈會上，分享自己配戴時的想法。圖／RICHARD MILLE提供
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頂級腕表品牌RICHARD MILLE從2018年開始，正式成為Alfa Rom...
頂級腕表品牌RICHARD MILLE從2018年開始，正式成為Alfa Romeo車隊的合作夥伴。圖／RICHARD MILLE提供
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RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙追針計時碼表，將計時圈塗製...
RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙追針計時碼表，將計時圈塗製成紅色搭配白色上、下層表殼，呼應Alfa Romeo車隊代表色。圖／RICHARD MILLE提供
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