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米蘭時裝周／深V挖到肚臍 翹臀珍重現20年前超辣穿搭

2019-09-21 07:08聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時裝周請明星走秀不是新鮮事，但請來穿過同樣或是類似一件衣服的明星登上伸展台演出「經典再現」的畫面，可就不是太常發生的了。VERSACE於米蘭發表2020春夏系列，由女星「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）壓軸出場，身上穿的服裝與她2000年在葛萊美頒獎典禮中驚豔四座的那件薄紗禮服幾乎一模一樣，藉此向二十年前爆紅的設計元素致敬。

回顧2000年春夏系列，VERSACE推出一組綠色叢林印花，珍妮佛洛佩茲在當年的葛萊美頒獎典禮中以這個印花點綴的薄紗透膚禮服現身，深及腰線的深V剪裁和透視布料極為性感，掀起超高詢問度，據傳Google以圖搜圖功能就是因為這身話題造型而生的。2020春夏，正好迎接叢林印花滿二十周年，VERSACE除了以不同布料材質和剪裁重現同款印花之外，也推出同花色的風衣、短褲、夾克、西裝褲等等，可以說是為叢林印花創建了一整個包含多種款式單品的大家族。其他靈感來自高訂系列的新品，則是主打黑色基底配金色釦飾，打造強烈辨識度的VERSACE風格。

其實早在今年五月VERSACE就搶先將叢林印花放在Chain Reaction鞋款上，限量推出。而珍妮佛洛佩茲與這組經典印花多年來也一直保有深刻淵源，不管是演唱會上的造型或是拍攝雜誌、廣告等，每隔一段時間就會見到她與這款綠色印花碰撞出的新火花，驚喜不斷。

另一方面，熱愛花卉與薄紗元素的Blumarine，則是把玫瑰印花呈現在透膚洋裝、連身泳衣等單品上，展現古典浪漫氣息。緞面印花窄裙、夾克或是外罩亮片網紗的細肩帶洋裝，同時也推出黑色、粉紅色等對比色款，緹花與蕾絲元素裝飾的睡衣短裙、高腰褲，甚至是狂野豹紋連身裙，都充滿優雅柔美又繁複細膩的女人味。

珍妮佛洛佩茲2000年在葛萊美頒獎典禮中驚豔四座的VERSACE叢林印花薄紗禮服...
珍妮佛洛佩茲2000年在葛萊美頒獎典禮中驚豔四座的VERSACE叢林印花薄紗禮服造型。圖／摘自英國每日郵報
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VERSACE發表2020春夏系列，由「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲壓軸出場。圖／摘自品...
VERSACE發表2020春夏系列，由「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲壓軸出場。圖／摘自品牌IG
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2020春夏迎接叢林印花滿二十周年，VERSACE推出同花色的風衣、短褲、夾克、...
2020春夏迎接叢林印花滿二十周年，VERSACE推出同花色的風衣、短褲、夾克、西裝褲等等。圖／摘自品牌IG
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熱愛花卉與薄紗元素的Blumarine，則是把玫瑰印花呈現在透膚洋裝、連身泳衣等...
熱愛花卉與薄紗元素的Blumarine，則是把玫瑰印花呈現在透膚洋裝、連身泳衣等單品上，展現古典浪漫氣息。圖／摘自fashionnetwork.com
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靈感來自高訂系列的新品，則是主打黑色基底配金色釦飾，打造強烈辨識度的VERSAC...
靈感來自高訂系列的新品，則是主打黑色基底配金色釦飾，打造強烈辨識度的VERSACE風格。圖／摘自品牌IG
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熱愛花卉與薄紗元素的Blumarine，則是把玫瑰印花呈現在透膚洋裝、連身泳衣等...
熱愛花卉與薄紗元素的Blumarine，則是把玫瑰印花呈現在透膚洋裝、連身泳衣等單品上，展現古典浪漫氣息。圖／摘自fashionnetwork.com
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