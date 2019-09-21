免費去大阪3天2夜！「梅田購物達人」招募中 再送萬元吹風機

2019-09-21 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



喜愛到日本買東西的民眾注意囉！大阪梅田購物商圈即日起招募「購物達人」，只要提出6大商城的購物撇步與計畫，就有機會獲得「大阪3天2夜」之旅，另外網友票選獲得最佳購物計畫的購物達人，還可獲得價值33,000日圓的「Panasonic Beauty PREMIUM 奈米水離子吹風機」

梅田不僅是關西的經濟中心，同時也是日本最大級購物商圈，品牌店舖關西第一、百貨店面積規模為日本第一、每年商機為日本第二。本次的購物達人競選比賽，將於即日起至10月7日期間，招募民眾針對「GRAND FRONT OSAKA、NU 茶屋町、阪急三番街、HEP FIVE、DIAMOR OSAKA、HERBIS PLAZA」等6大商場，搭配外國人專用「梅田優惠券」，規劃最誘人且最優質的購物撇步及計劃。