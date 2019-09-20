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BBC： 陸連拔台友邦 與這4件事有關

鬼鬼「灰卡其棕」新髮色超美！魅尚萱HELLO BUBBLE泡沫染髮劑大勢來台

2019-09-20 20:17聯合報 記者陳立儀╱即時報導

韓國髮妝品牌魅尚萱全新推出HELLO BUBBLE泡沫染髮劑，主打棉花糖般細緻泡沫和獨家顯色技術，並邀請鬼鬼吳映潔擔任台灣品牌大使，即日起至9月22日於台北信義威秀徒步區打造亞洲首間限定Bubble House玩色體驗屋，今天（9月20日）鬼鬼頂著韓系女神風的HELLO BUBBLE「灰卡其棕」新髮色現身，並演唱品牌形象歌曲「HELLO BUBBLE」，散播泡泡新風潮。

2020春夏髮色流行趨勢是帶有輕盈透明的霧面質感，許多韓星紛紛換上霧感深色髮，展現東方女性獨有的沉靜洗鍊，HELLO BUBBLE泡沫染髮劑的煙灰色、灰卡其棕色以綠色調為基底，可以平衡亞洲人髮色中的黃調和紅調，營造精緻冷酷氛圍。

鬼鬼分享染髮後的護色秘訣，就是洗頭時使用溫水，避免色彩更快脫落，她也推薦搭配完美修護護髮精油，給予染後髮絲更多養份。

魅尚萱Bubble House玩色體驗屋9月21日下午1點至晚上9點、9月22日中午12點至晚上8點於台北信義威秀徒步區登場，參加活動並完整體驗可獲得迷你完美精油組合及試用包，現場上傳體驗活動限時動態還有機會獲得現場專業造型體驗一次，將染髮特效拍照後下載公開上傳至IG並Hashtag #魅尚萱 #HelloBubble，每天皆會抽出3名贈送HELLO BUBBLE泡沫染髮劑正貨一組4色。

HELLO BUBBLE泡沫染髮劑添加絲潤精華液，讓時尚髮型完美玩色。圖／魅尚萱...
HELLO BUBBLE泡沫染髮劑添加絲潤精華液，讓時尚髮型完美玩色。圖／魅尚萱提供
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HELLO BUBBLE泡沫染髮劑大勢登台，魅尚萱品牌形象大使鬼鬼9月20日現身...
HELLO BUBBLE泡沫染髮劑大勢登台，魅尚萱品牌形象大使鬼鬼9月20日現身亞洲唯一Bubble House體驗屋，並現場演唱品牌形象歌曲「HELLO BUBBLE」。圖／魅尚萱提供
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魅尚萱台灣品牌形象大使鬼鬼展現HELLO BUBBLE泡沫染髮劑「灰卡其棕」韓系...
魅尚萱台灣品牌形象大使鬼鬼展現HELLO BUBBLE泡沫染髮劑「灰卡其棕」韓系女神髮色。圖／魅尚萱提供
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HELLO BUBBLE打造全亞洲唯一Bubble House體驗屋，即日起至9...
HELLO BUBBLE打造全亞洲唯一Bubble House體驗屋，即日起至9月22日於台北信義威秀前徒步區限時開放。圖／魅尚萱提供
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魅尚萱台灣品牌形象大使鬼鬼展現HELLO BUBBLE「灰卡其棕」韓系女神髮色。...
魅尚萱台灣品牌形象大使鬼鬼展現HELLO BUBBLE「灰卡其棕」韓系女神髮色。圖／魅尚萱提供
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品牌染髮劑韓國

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