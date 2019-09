鬼鬼「灰卡其棕」新髮色超美!魅尚萱HELLO BUBBLE泡沫染髮劑大勢來台

2019-09-20 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



韓國髮妝品牌魅尚萱全新推出HELLO BUBBLE泡沫染髮劑,主打棉花糖般細緻泡沫和獨家顯色技術,並邀請鬼鬼吳映潔擔任台灣品牌大使,即日起至9月22日於台北信義威秀徒步區打造亞洲首間限定Bubble House玩色體驗屋,今天(9月20日)鬼鬼頂著韓系女神風的HELLO BUBBLE「灰卡其棕」新髮色現身,並演唱品牌形象歌曲「HELLO BUBBLE」,散播泡泡新風潮。

2020春夏髮色流行趨勢是帶有輕盈透明的霧面質感,許多韓星紛紛換上霧感深色髮,展現東方女性獨有的沉靜洗鍊,HELLO BUBBLE泡沫染髮劑的煙灰色、灰卡其棕色以綠色調為基底,可以平衡亞洲人髮色中的黃調和紅調,營造精緻冷酷氛圍。

鬼鬼分享染髮後的護色秘訣,就是洗頭時使用溫水,避免色彩更快脫落,她也推薦搭配完美修護護髮精油,給予染後髮絲更多養份。