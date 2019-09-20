Polo Ralph Lauren可愛小熊晉身貴族學院風 男女裝秋季新品上市

2019-09-20 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Polo Ralph Lauren發表2019秋冬最新作品，帥氣男孩風、來自電影的靈感，以及美式與法式風格的混搭，帶來多變復古的亮眼女裝；男裝則散發書卷氣質的優雅，瀰漫秋日美好氛圍。

早秋系列的女裝發想，來自奪得1997年奧斯卡最佳影片獎的浪漫喜劇「安妮霍爾（Annie Hall）」，運用貴族學院的元素演繹青春女孩的俏皮，拼布工藝、輕盈布料與紗線呈現在暖色調之中；此外，上班穿搭則注入帥氣的男孩風，以經典千鳥格紋、大小方格交錯的葛倫格紋為樣式，以醒目的黃、藍色搭配，長褲則採高腰剪裁，整體感復古摩登。