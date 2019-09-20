Polo Ralph Lauren可愛小熊晉身貴族學院風 男女裝秋季新品上市 2019-09-20 19:29
聯合報 記者
楊詩涵
╱即時報導
Polo Ralph Lauren發表2019秋冬最新作品，帥氣男孩風、來自電影的靈感，以及美式與法式風格的混搭，帶來多變復古的亮眼女裝；男裝則散發書卷氣質的優雅，瀰漫秋日美好氛圍。
早秋系列的女裝發想，來自奪得1997年奧斯卡最佳影片獎的浪漫喜劇「安妮霍爾（Annie Hall）」，運用貴族學院的元素演繹青春女孩的俏皮，拼布工藝、輕盈布料與紗線呈現在暖色調之中；此外，上班穿搭則注入帥氣的男孩風，以經典千鳥格紋、大小方格交錯的葛倫格紋為樣式，以醒目的黃、藍色搭配，長褲則採高腰剪裁，整體感復古摩登。
另一款Polo Girl的風貌，則是延伸出紐約客置身
的風采，皇家藍、勃根地酒紅色等單品，融入濃郁的秋季色彩。男裝部分則以創立於1413年、 巴黎 最古老的聖安德魯斯大學（St. Andrews）為靈感，展現學院風的條紋方格印花、編織毛呢，點綴刺繡及明亮色彩圖騰，散發蘇格蘭的紳士品味。Polo熊在本季化身橄欖球校隊選手，躍上Polo衫與針織衣，為穿搭帶來活潑調性，秋冬季同步推出「Wear Your Story」的全新丹寧系列，也有全新刷色與剪裁。 蘇格蘭 Polo Ralph Lauren男裝駝色風衣36,880元、襯衫4,680元、polo毛衣6,280元、長褲11,680元、條紋領帶5,480元；女裝101獨家流蘇麂皮外套67,480元、碎花長洋裝29,800元。圖／Polo Ralph Lauren提供 分享 Polo Ralph Lauren格紋外套26,880元、毛衣3,480元、皮褲44,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供 分享 Polo Ralph Lauren的101旗艦店推初秋季男裝新品。圖／Polo Ralph Lauren提供 分享 Bellport羊絨手提包，售價28,780元。圖／Polo Ralph Lauren提供 分享 半月形斜肩包，售價9,680元。圖／Polo Ralph Lauren提供 分享 Polo Ralph Lauren男裝格紋迷彩外套24,480元、小熊毛衣14,680元、格紋襯衫6,280元、牛仔褲5,880元、皮帶4,680元、領帶6,280元；女裝背心11,480元、白襯衫5,680元、牛仔裙8,880元、領巾8,280元。圖／Polo Ralph Lauren提供 分享 Bellport Tote紅色款，售價23,980元。圖／Polo Ralph Lauren提供 分享 Polo Ralph Lauren的101旗艦店推出男裝最新配件。圖／Polo Ralph Lauren提供 分享 Polo Ralph Lauren的101旗艦店陳列女裝秋季新品。圖／Polo Ralph Lauren提供 分享
留言