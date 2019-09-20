香醇咖啡變大人味冰品！全家便利商店「經典拿鐵霜淇淋」快吃一波

2019-09-20 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全家便利商店每次推出新口味霜淇淋，總是會引起大批網友的熱烈討論，在初秋為涼之際，全家便利商店首度將自家咖啡品牌Let’s Café與霜淇淋品牌Fami霜淇淋聯名推出「經典拿鐵霜淇淋」，一次滿足吃冰控、咖啡控的喜好。