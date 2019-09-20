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香醇咖啡變大人味冰品！全家便利商店「經典拿鐵霜淇淋」快吃一波

2019-09-20 19:17聯合報 記者陳立儀╱即時報導

全家便利商店每次推出新口味霜淇淋，總是會引起大批網友的熱烈討論，在初秋為涼之際，全家便利商店首度將自家咖啡品牌Let’s Café與霜淇淋品牌Fami霜淇淋聯名推出「經典拿鐵霜淇淋」，一次滿足吃冰控、咖啡控的喜好。

根據統計，國人平均一年約喝掉近30億杯的咖啡，全家便利商店「經典拿鐵霜淇淋」就是看好黑金商機，以甜點型商品切入咖啡市場，採用Let’s Café經典豆為主角，以高溫萃取咖啡的濃郁香氣，搭配Fami霜淇淋，入口可先感受到拿鐵的奶香，尾韻再保留經典咖啡豆香濃微苦風味，是大人味的霜淇淋，售價39元。

全家便利商店Let’s Café、Fami霜淇淋首度聯名推出「經典拿鐵霜淇淋」，...
全家便利商店Let’s Café、Fami霜淇淋首度聯名推出「經典拿鐵霜淇淋」，售價39元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店Let’s Café、Fami霜淇淋首度聯名推出「經典拿鐵霜淇淋」，...
全家便利商店Let’s Café、Fami霜淇淋首度聯名推出「經典拿鐵霜淇淋」，售價39元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店Let’s Café、Fami霜淇淋首度聯名推出「經典拿鐵霜淇淋」，...
全家便利商店Let’s Café、Fami霜淇淋首度聯名推出「經典拿鐵霜淇淋」，售價39元。圖／全家便利商店提供
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