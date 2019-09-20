《炮仔聲》李燕短褲秀美腿 現身台北秋冬國際美容化妝品展

2019-09-20 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



2019台北秋冬國際美容化妝品展今天（9月20日）開展首日湧進1.7萬人逛展，雖然天氣陰雨綿綿，仍不減美妝愛好者搶購的熱情，S＋、米蘿美甲等攤位都湧現排隊結帳人龍；代言KIN沙龍級髮品的「台劇女神」李燕也特別抽空到場站台，穿著俏麗短褲大秀美腿，並與消費者近距離接觸、玩搶答遊戲贈送簽名海報、髮品，吸引大批粉絲聚集爭睹女神風采。

李燕因拍戲經常要用電棒做髮型、髮質容易受損，因此特別在意護髮，除了每次洗頭都會用護髮素之外，洗完吹乾前、後還會用不同的護髮品，她喜歡使用簡單快速、香味淡雅的髮品，笑說「我是務實的人，像是頭髮每天都要洗，所以髮品的CP值一定要高」。

去年於法國奪得OMC美容美髮世界盃「夢幻髮型」金牌與銅牌殊榮的華夏科技大學化妝品應用學系，今天在展場走秀，將走道變身為20米伸展台，展現最新髮妝潮流。

2019台北秋冬國際美容化妝品展以「玩美秋妝－微醺」為主題，獨家設計網美打卡聖地「粉潮趴」，並匯集CONI、霈方、大森美甲、米蘿美甲、愛思嘉國際等品牌共450個攤位，消費滿千元憑當日發票可兌換YAMAHA機車抽獎券一張，還可玩幸福大轉盤，有機會贏得borsalini萬元精品包。

超殺優惠向來是國際美容化妝品展最受矚目的焦點，本屆推出多項獨家商品破盤價，每天於展場指定時段販售限量組合，最低下殺不到1折，9月21日主打的破盤價商品包括上午11點魔法坣推出限量40組的白皙精靈美肌防曬精華乳，定價3,980元、1折特價399元，Ek爾凱美甲推出限量100組的Easy上手凝膠套組，定價2,800元、0.071折特價199元；下午1點好日子推出限量60組的THE FINGGY活膚酵母奇肌水，定價1,480元、0.067折特價99元；下午3點官庭推出限量200組的VETRO頂級2WAY SHINER美甲磨板，定價150元、0.3折特價40元，BERJI推出限量100組的BERJI潔淨所能保濕卸妝液，定價1,980元、1折特價199元。

●2019台北秋冬國際美容化妝品展展覽資訊

日期：即日起至9月23日上午10點至下午6點

地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

票價：全票150元、優惠票100元