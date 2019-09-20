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入手新iPhone怕手滑？犀牛盾防摔殼同步繽紛登場

2019-09-20 17:52聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

超潮新iPhone入手，當然要同步裝上防摔殼才安心。犀牛盾今日也同步開賣iPhone 11全系列防摔周邊商品，包含SolidSuit背蓋手機殼、Mod NX邊框背蓋殼、CrashGuard NX邊框手機殼及防摔保護貼等。除了新機之外，這次在發表會上宣布降價的iPhone XR、iPhone 8系列，以及默默消失在官網上的iPhone Xs、iPhone 7系列等型號，犀牛盾官網也將持續販售，舊機也能享受同等防護。

SolidSuit款能將iPhone完整包覆，提供最完整防護；Mod NX則專為喜歡變換背板樣式的使用者打造，可以自由搭配出超過上千種圖樣及撞色搭配；CrashGuard NX則是為邊框愛好者設計，大方露出iPhone機身質感及蘋果logo，提供最簡約而繽紛的防護。犀牛盾保護殼一共有10色可選，加上可拆式背板、按鈕及飾條等零件，可做出超過上千種變化。

另外，犀牛盾也有推出顏色搭配性十足的Apple Watch防護殼，同樣採用獨家ShockSpread無毒材料，上下扣合的包覆模式，提供手錶日常防撞保護，同時可搭配錶帶顏色及錶面圖樣，變出超過70種繽紛多樣的個人化撞色組合。

除了色彩變化，犀牛盾還提供上百款獨家設計圖樣供選擇。圖／犀牛盾提供
除了色彩變化，犀牛盾還提供上百款獨家設計圖樣供選擇。圖／犀牛盾提供
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犀牛盾也推出Apple Watch防護殼，提供日常防撞保護。圖／犀牛盾提供
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