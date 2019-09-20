蘇富比秋拍亮點多 曹興誠8億「乾隆包袱瓶」領銜、常玉最後的「裸女」台北首亮相

2019-09-20 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



香港蘇富比2019秋季拍賣會台北預展於本周六、日（9/21、9/22）在台北華南銀行國際會議中心舉行。這回共帶來320件拍品，總估價超過新台幣63億元（以下皆以新台幣計）。當中，眾多拍賣品中最受矚目的「清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶」，收藏者為樂從堂堂主曹興誠，拍賣預估成交價為8億元。另外，常玉最後一件裸女作品「曲腿裸女」，在超過半世紀後重現拍場，並率先在台北亮相，預估成交價為6億元。 常玉最後一件裸女作品「曲腿裸女」，逾半世紀後首度亮相台北。記者林澔一／攝影 分享 facebook

2019香港蘇富比秋拍，領銜拍品為「清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶」，曹興誠於2000年以約9千4百多萬元購入，預估這回拍賣將以8億成交，19年間巨幅升價。「清乾隆御製料胎畫琺瑯包袱瓶」製於清朝乾隆初年，並署有「乾隆年製」四字，瓶身頸繫粉帶，呈現丹鳳於牡丹上飛翔，雍容華貴預計為皇后之品。蘇富比指出，此瓶為料胎琺瑯器中最碩大的作品，可說是私人收藏清宮藝術品之冠。此外，同場還有不少源自明清時期的珍品。

另外，赴法藝術家常玉60年代鉅作「曲腿裸女」，逾半世紀後首度亮相台北預展，創作於1965年的「曲腿裸女」是常玉最後一件裸女作品，也是傳世最大尺幅的裸女油畫之一，常玉始於花卉而終於裸女的巔峰絕唱，掀起媒體預展現場陣陣詠嘆。1965年年底，常玉迎來他人生最後一次個展，「曲腿裸女」即是開幕邀請函封面，可得知這幅創作對常玉的重要性與喜愛。而這幅打破常規的裸女美態，以奇特視覺呈現，從不同角度觀看皆有不同視覺與韻味，可謂常玉的人生終極鉅作。

當代藝術中，本季焦點將由奈良美智「背後藏刀」領銜，這幅234 x 208公分的作品，也是拍場上歷來尺幅最大的奈良美智畫布作品。另有KAWS以卡通辛普森家庭為主題創作的「KIMPSONS #1」，這也是KAWS正式用畫布創作的首幅大型作品。