不畏iPhone開賣熱 小米進駐新光三越 南西商圈別苗頭

2019-09-20 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



小米台灣今於新光三越百貨台北南西三館正式盛大開幕，首三日除推出多款人氣商品優惠價，還推出消費滿額送米加石英錶的活動。緊接著9月28日在台中中港店、10月17日於台南新天地小西門也會陸續拓點，包含先前的3家小米直營店與9家小米專賣店，今年年底之前將會開出16家實體門市，希望能加深「體驗式購物情境」在台灣市場的布局。

小米這次進駐新光三越，除了相中百貨業的吸客能力，首家店更位於財政部財稅局資訊中心統計最具消費力的台北市中山區，加上鄰近捷運站，人潮不論平假日都絡繹不絕。小米台灣總經理羅燕表示，「期望透過百貨通路接觸到不同年齡層與性別的客群，選在周年慶檔期前夕，希望實體店與網路商城發揮相輔相成的作用。」

小米台北南西專賣店佔地40坪，位於新光三越南西三館4樓，採用小米形象3.0品牌陳列與設計風格，以半開架式陳列方式提供小米台灣超過200項之全品項產品。店內配置手機體驗、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件周邊等展示區提供實機體驗。

即日起至9月22日止更推出開幕限定優惠，石頭掃地機器人現折1,000元，特惠價11,995元；米家掃地機器人現折100元，特惠價7,795元。開幕首三日單日單筆不含手機消費滿8,000元，另贈米家石英錶一只（限量200名）；此外，購買米家IH電子鍋，即可將知吾煮抗摔玻璃保鮮盒715ml免費帶回家，數量有限，送完為止。