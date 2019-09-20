LV首爾旅遊繪本藝術家ICINORI 最愛的韓國料理令人意想不到

2019-09-20 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



初見雙人藝術家ICINORI，給人低調隱世的安靜印象，擁有法、西、日血統的Mayumi Otero，用紅色領巾和來自首爾的戒指，讓穿搭變得亮眼，法國籍的Raphaël Urwiller腳上的運動鞋，看得出上山下海的印記，他們在赴日旅行後取道台灣，短短兩天的時間遊歷太魯閣與台南，對於他們來說，旅行是取材、也是享受。

2019年春季，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）已有將近20年歷史的「旅遊繪本（Carnets de Voyage）」推出了新地點首爾，被譽為「印刷大師的現代傳人」，ICINORI以擅長的印刷繪圖手法來表現，他們在2014年到2017年間多次前往首爾，其中有4次長時間旅居，深入觀察首爾市民的生活，Raphaël Urwiller對於通仁市場印象最為深刻，總數約75個攤位的生鮮魚貨、乾貨、服裝鞋子等，讓他觀察市民的生活步調、忙碌的商人；兩人除了逛藝廊，也都喜歡弘大附近的街廓，或在市郊山丘看夜景，從生活中體驗首爾這座城市。

對於令人垂涎的韓式料理，Raphaël Urwiller最喜歡勁辣的小章魚，Mayumi Otero則是對當地人戴著透明塑膠手套處理食物的畫面，感到印象深刻，兩人都喜愛甜甜的韓國濁米酒（Magoli），但對於燒酒微笑地敬而遠之。在取材過程中，素描本、相機、筆記本是必備的工具，翻閱「首爾旅遊繪本」，可以發現藍、橘、棕是主色，兩人表示並非特別設定，後來發現橘色是韓國傳統房屋、首爾計程車常用的顏色，也是路易威登品牌經典色，或許下意識就自然地成為創作主調。