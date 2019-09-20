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LV首爾旅遊繪本藝術家ICINORI 最愛的韓國料理令人意想不到

2019-09-20 15:54聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

初見雙人藝術家ICINORI，給人低調隱世的安靜印象，擁有法、西、日血統的Mayumi Otero，用紅色領巾和來自首爾的戒指，讓穿搭變得亮眼，法國籍的Raphaël Urwiller腳上的運動鞋，看得出上山下海的印記，他們在赴日旅行後取道台灣，短短兩天的時間遊歷太魯閣與台南，對於他們來說，旅行是取材、也是享受。

2019年春季，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）已有將近20年歷史的「旅遊繪本（Carnets de Voyage）」推出了新地點首爾，被譽為「印刷大師的現代傳人」，ICINORI以擅長的印刷繪圖手法來表現，他們在2014年到2017年間多次前往首爾，其中有4次長時間旅居，深入觀察首爾市民的生活，Raphaël Urwiller對於通仁市場印象最為深刻，總數約75個攤位的生鮮魚貨、乾貨、服裝鞋子等，讓他觀察市民的生活步調、忙碌的商人；兩人除了逛藝廊，也都喜歡弘大附近的街廓，或在市郊山丘看夜景，從生活中體驗首爾這座城市。

對於令人垂涎的韓式料理，Raphaël Urwiller最喜歡勁辣的小章魚，Mayumi Otero則是對當地人戴著透明塑膠手套處理食物的畫面，感到印象深刻，兩人都喜愛甜甜的韓國濁米酒（Magoli），但對於燒酒微笑地敬而遠之。在取材過程中，素描本、相機、筆記本是必備的工具，翻閱「首爾旅遊繪本」，可以發現藍、橘、棕是主色，兩人表示並非特別設定，後來發現橘色是韓國傳統房屋、首爾計程車常用的顏色，也是路易威登品牌經典色，或許下意識就自然地成為創作主調。

因就讀史特拉斯堡裝飾藝術學校（Ecole Superieure des Arts Decoratifs of Strasbourg）而結識，2007年還未畢業時，兩人就成立了ICINORI工作室，開始旅行尋找題材，為集結視覺藝術家、網版印刷廠商與出版商的工作室，以精緻複雜的圖形設計、自由不羈的插圖聞名；他們正在計畫出版一本物品集，以一頁一物品的設計來編排，從中感謝我們所擁有的一切，也讓大人、小孩找到紙本閱讀的樂趣。

路易威登於2019春季推出的首爾旅遊繪本。圖／LV提供
路易威登於2019春季推出的首爾旅遊繪本。圖／LV提供
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Raphaël Urwiller（左）與Mayumi Otero的互動，散發著緩...
Raphaël Urwiller（左）與Mayumi Otero的互動，散發著緩慢、安靜、和諧的美好。圖／LV提供
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雙人藝術家ICINORI之中的Raphaël Urwiller，常代表較為害羞的...
雙人藝術家ICINORI之中的Raphaël Urwiller，常代表較為害羞的夥伴Mayumi Otero發言。圖／LV提供
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Mayumi Otero在路易威登店上活動時與到場賓客交流繪本心得。圖／LV提供
Mayumi Otero在路易威登店上活動時與到場賓客交流繪本心得。圖／LV提供
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Mayumi Otero以紅色領巾帶來穿搭上的亮眼點綴，洋溢法式的優雅風格。圖／...
Mayumi Otero以紅色領巾帶來穿搭上的亮眼點綴，洋溢法式的優雅風格。圖／LV提供
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雙人藝術家ICINORI在首爾旅遊繪本之中，對於光化門的描繪有細緻的空間感。圖／...
雙人藝術家ICINORI在首爾旅遊繪本之中，對於光化門的描繪有細緻的空間感。圖／LV提供
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Mayumi Otero（左）與Raphaël Urwiller在路易威登店上活...
Mayumi Otero（左）與Raphaël Urwiller在路易威登店上活動現場手繪。圖／LV提供
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Raphaël Urwiller在路易威登店上活動現場手繪。圖／LV提供
Raphaël Urwiller在路易威登店上活動現場手繪。圖／LV提供
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Raphaël Urwiller（左）與Mayumi Otero訪台，分享繪製首...
Raphaël Urwiller（左）與Mayumi Otero訪台，分享繪製首爾旅遊繪本的過程。圖／LV提供
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Raphaël Urwiller在路易威登店上活動的現場手繪。圖／LV提供
Raphaël Urwiller在路易威登店上活動的現場手繪。圖／LV提供
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雙人藝術家ICINORI對於物件時而以圖形創作，圖為清溪川。圖／LV提供
雙人藝術家ICINORI對於物件時而以圖形創作，圖為清溪川。圖／LV提供
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以「其實沒有特別的意思」的ICINORI作為工作室之名，兩人累積了12年的創作默...
以「其實沒有特別的意思」的ICINORI作為工作室之名，兩人累積了12年的創作默契。圖／LV提供
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Raphaël Urwiller（左）與Mayumi Otero，從創立工作室之...
Raphaël Urwiller（左）與Mayumi Otero，從創立工作室之初就常旅行世界各地取材。圖／LV提供
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Raphaël Urwiller（左）與Mayumi Otero的互動，散發著緩...
Raphaël Urwiller（左）與Mayumi Otero的互動，散發著緩慢、安靜、和諧的美好。圖／LV提供
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