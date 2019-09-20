米蘭時裝周／新一代「缺貨王」BV 明年新包又更欠買了！

2019-09-20 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



在新任創意總監Daniel Lee上任後儼然已成為這幾季買氣、人氣都十足的大熱品牌，Bottega Veneta 2020春季系列男女裝於米蘭時裝周盛大發表。延續上一季慣例用透明帷幕打造的秀場，搭配以回收材質製成的放大編織地板裝飾，呼應品牌標誌性的設計與簡約舒適的嶄新風格。

Bottega Veneta全新一季專注於探索比例、中和張力的柔和結構以並體現全新簡潔、隨性態度的工藝，放大的肩線與袖長、抽繩束腰、不對稱的剪裁等，在看似極簡的整體輪廓中透過剪裁細節增添變化與特色。黑、巧克力棕、金、米白、橙色以及不同層次的藍色帶來沉穩中不失亮麗的特質。針織、皮革、網紗呈現扭結的低領洋裝、大衣與多層次罩衫穿搭，率性中帶點運動風格，成熟有型又不失態度。猴子、鳳梨圖騰絲巾上衣，則展現出逗趣又優雅的度假感。