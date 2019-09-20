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里仁推「野生藍莓」料理，兼顧視、味覺雙重享受！

2019-09-20 14:31聯合報 記者徐力剛╱即時報導

伴隨生活品質提升，現代人對日常飲食更加注重，有機通路里仁攜手加拿大駐台北辦事處，今日舉辦「北美藍寶石的幸福饗宴」，嚴選加國進口冷凍野生藍莓入饌，主廚巧手變幻出多道美味佳餚，如藍莓油醋沙拉、加拿大野藍莓起司燉飯及藍莓咖啡等，吸引眾人目光。

「野生藍莓」有何特別之處？加拿大駐台代表芮喬丹Jordan Reeves分享，加拿大幅員廣闊，四季分明氣候是農產品生長絕佳環境，「野生藍莓」果粒小、果皮厚、果肉少，適合打成果汁食用，採收期在每年7月底至9月，花青素含量是栽種藍莓的10倍，素有「北美藍寶石」美譽。「野生藍莓」生長於無農藥、無化肥及純淨水源灌溉土地，加上加國日夜溫差大特性，酸中帶甜好滋味令人驚艷。

里仁的「野生藍莓」來自加國愛德華王子島、新斯科細亞省，新鮮採摘後低溫冷凍運送，確保提供最佳品嚐風味。里仁副總韓敬白表示，多年來里仁致力發揚美好的環境理念，嚴格把關食品安全，為消費者健康盡一份心力，目前里仁全台共131間門市，商品種類多元化，除了精選在地優質農特產外，也同步引進國外農作，每年從加拿大引進2~3個貨櫃的冷凍野生藍莓，為消費者帶來味覺新享受。

淡紫色「加拿大野藍莓起司燉飯」兼顧視、味覺雙重享受。記者徐力剛/攝影
淡紫色「加拿大野藍莓起司燉飯」兼顧視、味覺雙重享受。記者徐力剛/攝影
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里仁副總韓敬白、加拿大駐台代表芮喬丹、La Moment店長蒞臨現場（由左至右）...
里仁副總韓敬白、加拿大駐台代表芮喬丹、La Moment店長蒞臨現場（由左至右）。記者徐力剛/攝影
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「藍莓油醋沙拉」加入野生藍莓製作，口感清爽無負擔。記者徐力剛/攝影
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現代人最愛抗氧化聖品「野生藍莓」，含有豐富花青素。記者徐力剛/攝影
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