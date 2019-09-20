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米蘭時裝周／渡邊直美俏麗亮相 孩子氣的FENDI女孩超可愛

2019-09-20 14:20聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

今年二月，米蘭時裝周的一開始就傳出卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）過世的噩耗，這也讓FENDI 2019秋冬秀成為老佛爺最後一個共同操刀的系列，那首由大衛鮑伊（David Bowie）演唱的《Heroes》謝幕曲還依稀迴盪在耳邊，轉眼間，Silvia Venturini Fendi已透過2020春夏新裝，描繪舒適的義大利暖陽氣味，象徵一個全新的開始。包括凱蒂荷姆斯、渡邊直美、Chiara Ferragni、森星等人也都受邀到場看秀。

新的篇章在更顯年輕的女孩情懷氛圍中展開，清透的紗質布料是FENDI近來熱愛的混搭元素之一，除了以深淺色呈現不同面貌之外，不同大小的格紋設計也別具品牌辨識度，其中一款大衣更是將皮草與格紋交錯呈現，營造出宛如編織、環繞設計的繁複趣味。淡粉紅色、蜜金色和山核桃色寬鬆風衣式洋裝、絨面西裝、透膚荷葉裙襬蓬蓬袖連身裙等單品，為此系列注入暖意。使用上蠟或有機水洗棉製成的束腰短褲、印有多彩天人菊與樹葉的外套、襪子和洋裝，則是帶來俏皮天真的童話風格，像是出外踏青走在花朵圍繞的小徑上，感受盎然春意。菱格紋鋪棉夾克還打造出棉花糖般的配色，更加柔美夢幻。

配飾則是延續使用天然材質，Peekaboo包款以拉菲草、皮革編格及鏤空編 FF logo棉質印花布材質製成。Baguette包則是鑲滿了天人菊，為經典增添變化。此外，也利用光面小牛皮和條紋麂皮打造新款短柄托特包，壓印品牌LOGO注入街頭率性色彩，抓皺細節的鍊帶背包典雅端莊。露跟高跟樂福鞋和露指花朵圖案涼鞋等，則是以方正鞋頭和簡約的FF金屬扣裝飾展現不過時的百搭復古風。

Peekaboo包款以拉菲草、皮革編格及鏤空編 FF logo棉質印花布材質製成...
Peekaboo包款以拉菲草、皮革編格及鏤空編 FF logo棉質印花布材質製成。圖／FENDI提供
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Chiara Ferragni與老公Fedez。圖／FENDI提供
Chiara Ferragni與老公Fedez。圖／FENDI提供
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不同大小的格紋設計也別具品牌辨識度。圖／FENDI提供
不同大小的格紋設計也別具品牌辨識度。圖／FENDI提供
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渡邊直美出席FENDI 2020春夏時裝秀。圖／FENDI提供
渡邊直美出席FENDI 2020春夏時裝秀。圖／FENDI提供
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露跟高跟樂福鞋和露指花朵圖案涼鞋等，則是以方正鞋頭和簡約的FF金屬扣裝飾展現不過...
露跟高跟樂福鞋和露指花朵圖案涼鞋等，則是以方正鞋頭和簡約的FF金屬扣裝飾展現不過時的百搭復古風。圖／FENDI提供
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凱蒂荷姆斯出席FENDI 2020春夏時裝秀。圖／FENDI提供
凱蒂荷姆斯出席FENDI 2020春夏時裝秀。圖／FENDI提供
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印有多彩天人菊與樹葉的外套、襪子和洋裝，則是帶來俏皮天真的童話風格，像是出外踏青...
印有多彩天人菊與樹葉的外套、襪子和洋裝，則是帶來俏皮天真的童話風格，像是出外踏青走在花朵圍繞的小徑上，感受盎然春意。圖／FENDI提供
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光面小牛皮和條紋麂皮打造新款短柄托特包，壓印品牌LOGO注入街頭率性色彩。圖／F...
光面小牛皮和條紋麂皮打造新款短柄托特包，壓印品牌LOGO注入街頭率性色彩。圖／FENDI提供
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清透的紗質布料是FENDI近來熱愛的混搭元素之一。圖／FENDI提供
清透的紗質布料是FENDI近來熱愛的混搭元素之一。圖／FENDI提供
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清透的紗質布料是FENDI近來熱愛的混搭元素之一。圖／FENDI提供
清透的紗質布料是FENDI近來熱愛的混搭元素之一。圖／FENDI提供
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中西名人力挺FENDI 2020春夏時裝秀。圖／FENDI提供
中西名人力挺FENDI 2020春夏時裝秀。圖／FENDI提供
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淡粉紅色、蜜金色和山核桃色為FENDI 2020春夏系列主要色調。圖／FENDI...
淡粉紅色、蜜金色和山核桃色為FENDI 2020春夏系列主要色調。圖／FENDI提供
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Baguette包則是鑲滿了天人菊，為經典增添變化。圖／FENDI提供
Baguette包則是鑲滿了天人菊，為經典增添變化。圖／FENDI提供
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不同大小的格紋設計也別具品牌辨識度，其中一款大衣更是將皮草與格紋交錯呈現，營造出...
不同大小的格紋設計也別具品牌辨識度，其中一款大衣更是將皮草與格紋交錯呈現，營造出宛如編織、環繞設計的繁複趣味。圖／FENDI提供
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Silvia Venturini Fendi透過2020春夏新裝，描繪舒適的義大...
Silvia Venturini Fendi透過2020春夏新裝，描繪舒適的義大利暖陽氣味，象徵一個全新的開始。圖
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