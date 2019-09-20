米蘭時裝周／頻被要求合照 謝金燕看Moschino順便挑表演服

2019-09-20 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



搞怪鬼才Jeremy Scott操刀的Moschino在米蘭時裝周發表最新系列，這季以「藝術」為靈感來源，尤其西班牙藝術家畢卡索的抽象作品風格幾乎成為主軸，在平面與立體之間、幻想和真實之間，Jeremy Scott又完成了一次話題與創造力十足的系列。「姐姐」謝金燕也到場看秀，以秋冬系列中的運動風廣告印花套裝登場，現場吸引許多不同國家的時尚達人頻頻找她合照。向來追求強烈視覺舞台風格的她說，期待可以在新的系列裡找到未來可以穿上台表演的衣服。

「謬思啟發了藝術，而藝術啟發了整個世界」Jeremy Scott表示。他將畢卡索的抽象畫像是《哭泣的女人》變成洋裝，連畫框都完整呈現，《鏡前少女》則被拆解成西裝套裝裙，領片、裙襬等每個部位各為畫作的一部分，體現用服裝當作抽象畫布的趣味。而畢卡索的西班牙背景也被作為創作主題之一，鬥牛士的服裝、帽子、牛角造型包款，搭配火紅配色，以及佛朗明哥女郎舞蹈裝，熱情洋溢的氣氛散發超強感染力。