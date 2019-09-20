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米蘭時裝周／頻被要求合照 謝金燕看Moschino順便挑表演服

2019-09-20 14:01聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

搞怪鬼才Jeremy Scott操刀的Moschino在米蘭時裝周發表最新系列，這季以「藝術」為靈感來源，尤其西班牙藝術家畢卡索的抽象作品風格幾乎成為主軸，在平面與立體之間、幻想和真實之間，Jeremy Scott又完成了一次話題與創造力十足的系列。「姐姐」謝金燕也到場看秀，以秋冬系列中的運動風廣告印花套裝登場，現場吸引許多不同國家的時尚達人頻頻找她合照。向來追求強烈視覺舞台風格的她說，期待可以在新的系列裡找到未來可以穿上台表演的衣服。

「謬思啟發了藝術，而藝術啟發了整個世界」Jeremy Scott表示。他將畢卡索的抽象畫像是《哭泣的女人》變成洋裝，連畫框都完整呈現，《鏡前少女》則被拆解成西裝套裝裙，領片、裙襬等每個部位各為畫作的一部分，體現用服裝當作抽象畫布的趣味。而畢卡索的西班牙背景也被作為創作主題之一，鬥牛士的服裝、帽子、牛角造型包款，搭配火紅配色，以及佛朗明哥女郎舞蹈裝，熱情洋溢的氣氛散發超強感染力。

前幾季也曾出現過的2D、3Ｄ間的變幻視覺效果依然事是本季一大看點之一，除了服裝線條看得出這種樂趣之外，配件更是充滿創意。《夢》畫作中的六指少女的手、寫滿音符的樂譜都變成搶眼的手拿包。

Moschino 2020春夏系列繼續玩2D、3Ｄ間的變幻視覺效果
Moschino 2020春夏系列繼續玩2D、3Ｄ間的變幻視覺效果
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Moschino 2020春夏系列繼續玩2D、3Ｄ間的變幻視覺效果。記者吳曉涵／...
Moschino 2020春夏系列繼續玩2D、3Ｄ間的變幻視覺效果。記者吳曉涵／攝影
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「姐姐」謝金燕以運動風廣告印花套裝現身Moschino 2020春夏秀。記者吳曉...
「姐姐」謝金燕以運動風廣告印花套裝現身Moschino 2020春夏秀。記者吳曉涵／攝影
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西班牙藝術家畢卡索的抽象作品風格幾乎成為主軸。記者吳曉涵／攝影
西班牙藝術家畢卡索的抽象作品風格幾乎成為主軸。記者吳曉涵／攝影
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造型手拿包可愛俏皮。記者吳曉涵／攝影
造型手拿包可愛俏皮。記者吳曉涵／攝影
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Moschino 2020春夏系列以「藝術」為靈感來源，在平面與立體之間、幻想和...
Moschino 2020春夏系列以「藝術」為靈感來源，在平面與立體之間、幻想和真實之間，設計師Jeremy Scott又完成了一次話題與創造力十足的系列。記者吳曉涵／攝影
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謝金燕

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