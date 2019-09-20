驅魔使者朴敘俊不只大秀「肌肌」還帥戴HUBLOT表殺妖

2019-09-20 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在電影「驅魔使者」中，男星朴敘俊也大方秀出好身材，讓粉絲大飽眼福。圖／Garageplay提供 分享 facebook 現在仍在台熱映的韓國電影「驅魔使者」由大勢男星朴敘俊擔任主角，劇中的他化身重量級格鬥選手，不僅有精彩的打鬥場面，更大方秀出為戲鍛鍊出的結實肌肉。不過，也有不少眼尖的表迷會看到，多個場景都有出現宇舶表（HUBLOT）的Logo，而朴敘俊也在劇中配戴了品牌表款上陣，展現帥度。

「驅魔使者」被稱為韓國版的「康斯坦汀：驅魔神探」，劇情撲朔迷離，加上有著恐怖元素，因此從開拍到上映，都有著滿滿的話題。特別是選角由人氣男星朴敘俊搭配韓國國民影帝安聖基共同演出，既有高顏值還有實力派演技，在台、韓兩地的票房也順利開出紅盤。而且朴敘俊也不吝惜的秀出為戲而操練出的好身材，讓影迷們一飽眼福。不僅如此，表迷更能發現在這部電影中，無所不在的HUBLOT，像是開場的格鬥比賽，或是朴敘俊身穿機車皮夾克時所配戴的腕表，都是由品牌提供。