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驅魔使者朴敘俊不只大秀「肌肌」還帥戴HUBLOT表殺妖

2019-09-20 12:26聯合報 記者曾智緯╱即時報導

在電影「驅魔使者」中，男星朴敘俊也大方秀出好身材，讓粉絲大飽眼福。圖／Garag...
在電影「驅魔使者」中，男星朴敘俊也大方秀出好身材，讓粉絲大飽眼福。圖／Garageplay提供
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現在仍在台熱映的韓國電影「驅魔使者」由大勢男星朴敘俊擔任主角，劇中的他化身重量級格鬥選手，不僅有精彩的打鬥場面，更大方秀出為戲鍛鍊出的結實肌肉。不過，也有不少眼尖的表迷會看到，多個場景都有出現宇舶表（HUBLOT）的Logo，而朴敘俊也在劇中配戴了品牌表款上陣，展現帥度。

「驅魔使者」被稱為韓國版的「康斯坦汀：驅魔神探」，劇情撲朔迷離，加上有著恐怖元素，因此從開拍到上映，都有著滿滿的話題。特別是選角由人氣男星朴敘俊搭配韓國國民影帝安聖基共同演出，既有高顏值還有實力派演技，在台、韓兩地的票房也順利開出紅盤。而且朴敘俊也不吝惜的秀出為戲而操練出的好身材，讓影迷們一飽眼福。不僅如此，表迷更能發現在這部電影中，無所不在的HUBLOT，像是開場的格鬥比賽，或是朴敘俊身穿機車皮夾克時所配戴的腕表，都是由品牌提供。

朴敘俊在電影「驅魔使者」中分別配戴HUBLOT的Big Bang不鏽鋼陶瓷計時碼表，以及Big Bang Unico皇金計時碼表，與安聖基到處尋覓邪惡力量的藏身處。其中多場驅魔的過程，朴敘俊也都是配戴了這兩款HUBLOT最具代表性的表款，凸顯出其格鬥家的出身。 而且隨著電影的熱映，台灣HUBLOT也透露了，有不少粉絲也致電到專賣店，詢問朴敘俊所使用的表款，就是想和偶像一樣的帥氣有型。

宇舶Big Bang不鏽鋼陶瓷計時碼表，陶瓷表圈搭配不鏽鋼表殼，約42萬2,00...
宇舶Big Bang不鏽鋼陶瓷計時碼表，陶瓷表圈搭配不鏽鋼表殼，約42萬2,000元。圖／HUBLOT提供
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男星朴敘俊（右）在電影「驅魔使者」中配戴HUBLOT的經典計時碼表，與安聖基到處...
男星朴敘俊（右）在電影「驅魔使者」中配戴HUBLOT的經典計時碼表，與安聖基到處剷除邪惡力量。圖／Garageplay提供
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在電影「驅魔使者」中，男星朴敘俊配戴了宇舶Big Bang不鏽鋼陶瓷計時碼表，約...
在電影「驅魔使者」中，男星朴敘俊配戴了宇舶Big Bang不鏽鋼陶瓷計時碼表，約42萬2,000元。圖／摘自GaragePlay Korea 車庫韓影facebook
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男星朴敘俊（右）在電影「驅魔使者」中分別配戴HUBLOT的經典計時碼表。圖／Ga...
男星朴敘俊（右）在電影「驅魔使者」中分別配戴HUBLOT的經典計時碼表。圖／Garageplay提供
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宇舶表Big Bang Unico皇金計時碼表，18K皇金表殼，約124萬元。圖...
宇舶表Big Bang Unico皇金計時碼表，18K皇金表殼，約124萬元。圖／HUBLOT提供
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