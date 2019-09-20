歡慶五周年 會員搶台虎機票單程最低55元

2019-09-20 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為感謝虎迷支持，配合五周年慶，台灣虎航將於25日舉辦會員限定封館日，會員有機會購入單程未稅價55元機票。

台灣虎航說，配合五周年慶，9月初先由台灣虎航超人氣網紅「虎將」一虎當先進行一連串宣傳活動，以及接續推出的「好旅伴感謝計畫」，總計將送出15張來回機票及上千張機票折價券，吸引眾多虎迷熱情參與，迴響熱烈。另外，「虎將」更特別商請了另一位超人氣網紅作為神祕嘉賓來友情站台，也請持續關注台灣虎航官方粉絲專頁，拭目以待兩位網紅的精采互動。

台灣虎航說，為感謝忠實會員的長期支持，並同步歡慶tigerclub上線兩周年會員人數突破50萬，將於9月25日上午10時起至晚間11時59分止，舉辦會員限定封館日。凡於今年9月18日前回饋金累計達100點（含）以上的tigerclub會員，即有機會於今天收到會員限定封館促銷的獨家邀請郵件。

受邀會員須透過該封郵件提供之指定活動頁面登入會員帳號進行身分驗證，通過驗證即有機會購入單程未稅55、555或955元的優惠票價。

台灣虎航說，沒有獨享促銷優惠價的日期區間，票價處如有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格可享五折優惠。此外，會員封館當日於指定購票網頁購買之機票，還能獲得會員回饋金五倍送之加碼好康。此優惠限同時購買來回程，旅行期間為今年9月25日起至明年3月28日止。

另外，台灣虎航說，將致贈tigerclub會員回饋金累計最高的前五名及tigerclub會員飛行次數最多的前五名，各一張會員專屬的來回機票，共計將送出十張免費來回機票，幸運得主名單將於今天公布在台灣虎航官網及台灣虎航官方粉絲專頁。

台灣虎航說，非符合受邀資格的會員或非會員們也不用擔心，9月26日上午10時起至27日晚間11時59分止，將開放所有虎迷購買來回機票，最低可享單程未稅555或955元的促銷價格。

此優惠限同時購買來回程，旅行期間為9月26日起至明年3月28日止。來不及搶到優惠價格的虎迷們，也可應用促銷代碼「ITHBD」。若是搜尋結果，於票價處有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格可享75折優惠。促銷活動優惠機票數量有限，欲購從速，請備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購買。