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真人生勝利組！「Kimi爸」林志穎飛新加坡追星 一圓夢想還爽戴3,000萬豪表

2019-09-20 09:12聯合報 記者曾智緯╱即時報導

「小旋風」林志穎是眾所周知的賽車迷，不僅自己參與賽車運動，還成立車隊，更把直接以F1知名賽車手的姓名來幫三個兒子取英文名，其中知名度最高，就是曾參與實境秀「爸爸去哪兒」的Kimi。然而在Kimi滿十歲後沒多久，身為「Kimi」爸的林志穎就帶著嬌妻飛抵新加坡，就是要看到他的偶像「冰人」Kimi Räikkönen本尊。林志穎也在活動後，於臉書貼出照片，記錄自己的追星歷程。

F1賽車好手Kimi Räikkönen本週造訪新加坡，參與唯一的夜間大獎賽，同時還出席鐘表品牌為其聯名表款所舉辦的記者會活動。因此，林志穎把握這難得的機會，便以品牌VIP身份來圓夢，並親自會見偶像。在Kimi Räikkönen接受媒體採訪前，作風低調的林志穎還特別前往，頓時化身成小粉絲，要求與「冰人」合影。不僅如此，在正式的發表會時，林志穎還與Kimi Räikkönen同桌用餐，兩人大聊「賽車經」，還搶先試戴了價值逾3,000萬元的複雜表款，果然是「人生勝利組」無誤。

本來就有在蒐集與賽車相關腕表的林志穎，就曾在媒體採訪時表示「自己該買的都買齊了」，對於偶像和品牌合作的新表是否也會入手？據了解，目前限量30只的表款，已經都被預訂一空，林志穎是否在名單上則不可知，但若是他想要收藏，那就得要碰運氣了。

林志穎也試戴了品牌所推出定價逾3,000萬元的新款複雜腕表。圖／摘自林志穎 Ji...
林志穎也試戴了品牌所推出定價逾3,000萬元的新款複雜腕表。圖／摘自林志穎 Jimmy Lin facebook
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林志穎參加鐘表品牌活動，從照片中看得出來十分的開心，還一圓夢想。圖／摘自林志穎 ...
林志穎參加鐘表品牌活動，從照片中看得出來十分的開心，還一圓夢想。圖／摘自林志穎 Jimmy Lin facebook
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林志穎（右一）特別飛到新加坡觀賞F1大獎賽，並一圓夢想見到知名賽車手Kimi R...
林志穎（右一）特別飛到新加坡觀賞F1大獎賽，並一圓夢想見到知名賽車手Kimi Räikkönen（中）。圖／RICHARD MILLE提供
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林志穎與偶像知名賽車手Kimi Räikkönen同桌用餐，還開心的拿起名牌合影...
林志穎與偶像知名賽車手Kimi Räikkönen同桌用餐，還開心的拿起名牌合影。圖／摘自林志穎 Jimmy Lin facebook
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在鐘表活動時林志穎以車迷和品牌消費者的身份參與，玩得很盡興。圖／摘自林志穎 Ji...
在鐘表活動時林志穎以車迷和品牌消費者的身份參與，玩得很盡興。圖／摘自林志穎 Jimmy Lin facebook
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林志穎（背對者）在鐘表活動空檔時，找到機會跟自己偶像Kimi Räikkönen...
林志穎（背對者）在鐘表活動空檔時，找到機會跟自己偶像Kimi Räikkönen（右一）攀談。圖／RICHARD MILLE提供
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品牌新加坡賽車手林志穎

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