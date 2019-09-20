真人生勝利組！「Kimi爸」林志穎飛新加坡追星 一圓夢想還爽戴3,000萬豪表

2019-09-20 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



「小旋風」林志穎是眾所周知的賽車迷，不僅自己參與賽車運動，還成立車隊，更把直接以F1知名賽車手的姓名來幫三個兒子取英文名，其中知名度最高，就是曾參與實境秀「爸爸去哪兒」的Kimi。然而在Kimi滿十歲後沒多久，身為「Kimi」爸的林志穎就帶著嬌妻飛抵新加坡，就是要看到他的偶像「冰人」Kimi Räikkönen本尊。林志穎也在活動後，於臉書貼出照片，記錄自己的追星歷程。

F1賽車好手Kimi Räikkönen本週造訪新加坡，參與唯一的夜間大獎賽，同時還出席鐘表品牌為其聯名表款所舉辦的記者會活動。因此，林志穎把握這難得的機會，便以品牌VIP身份來圓夢，並親自會見偶像。在Kimi Räikkönen接受媒體採訪前，作風低調的林志穎還特別前往，頓時化身成小粉絲，要求與「冰人」合影。不僅如此，在正式的發表會時，林志穎還與Kimi Räikkönen同桌用餐，兩人大聊「賽車經」，還搶先試戴了價值逾3,000萬元的複雜表款，果然是「人生勝利組」無誤。