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米蘭時裝周／女版007的衣櫃長怎樣？MaxMara派超模大軍示範

2019-09-20 06:04聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

一場秀的開場有多重要？MaxMara再度用2020春夏系列示範給大家看。由吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、杜晨克洛斯（Doutzen Kroes）、坎蒂絲斯瓦內普爾（Candice Swanepoel）三位超模一字排開走開場，帥氣的中性風造型秀出驚人氣勢，強而有力的點出本季主題—如果007換了性別會是什麼模樣？

「小說應該塑造更多的女性間諜，畢竟女性可以被訓練出來保守秘密。」這是首位嘗試女性間諜題材的女權主義作家娜塔莎沃爾特（Natasha Walter）曾說過的一段話，在非裔女星拉莎娜林奇（Lashana Lynch）被公布將成為新任007後，這個理想可以說是終於實現。現在電影還未正式曝光，MaxMara搶先女版007創作了一個嶄新的衣櫃，強悍的女特務需要低調、俐落、易於行動的服裝，但又不能失去龐德所刻畫出的優雅傳統姿態，並保留女性的柔與甜，於是一系列剪裁硬挺的西裝、襯衫、大衣除了以灰色、駝色呈現之外，粉彩調的紫、藍、黃等也注入了些許夢幻特質，溫婉的女人味透過圓點元素和層層堆疊的飄逸長裙、硬肩帶柔美禮服展現。脫俗清新的全白套裝，則是完美示範了女性正裝的時尚簡約。

包款方面，大尺寸的Whitney Bag可肩背或手提，帥氣又實用，線條感重點特色也與模特兒身上的短襪條紋相呼應。

脫俗清新的全白套裝，則是完美示範了女性正裝的時尚簡約。圖／MaxMara提供
脫俗清新的全白套裝，則是完美示範了女性正裝的時尚簡約。圖／MaxMara提供
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粉彩調的紫、藍、黃等也注入了些許夢幻特質圖／MaxMara提供
粉彩調的紫、藍、黃等也注入了些許夢幻特質圖／MaxMara提供
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大尺寸的Whitney Bag可肩背或手提，帥氣又實用。圖／MaxMara提供
大尺寸的Whitney Bag可肩背或手提，帥氣又實用。圖／MaxMara提供
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由吉吉哈蒂德（中）、杜晨克洛斯（右）、坎蒂絲斯瓦內普爾三位超模一字排開走開場，強...
由吉吉哈蒂德（中）、杜晨克洛斯（右）、坎蒂絲斯瓦內普爾三位超模一字排開走開場，強而有力的點出本季主題—如果007換了性別會是什麼模樣？圖／MaxMara提供
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溫婉的女人味透過圓點元素和層層堆疊的飄逸長裙、硬肩帶柔美禮服展現。圖／MaxMa...
溫婉的女人味透過圓點元素和層層堆疊的飄逸長裙、硬肩帶柔美禮服展現。圖／MaxMara提供
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溫婉的女人味透過圓點元素和層層堆疊的飄逸長裙、硬肩帶柔美禮服展現。圖／MaxMa...
溫婉的女人味透過圓點元素和層層堆疊的飄逸長裙、硬肩帶柔美禮服展現。圖／MaxMara提供
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粉彩調的紫、藍、黃等也注入了些許夢幻特質。圖／MaxMara提供
粉彩調的紫、藍、黃等也注入了些許夢幻特質。圖／MaxMara提供
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