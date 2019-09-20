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全聯赴日取經、阪急麵包1坪花車年銷1億日圓業績

2019-09-20 04:09聯合報 記者何雅玲╱即時報導

日本人愛吃麵包，特別是吐司，位於關西地區的大阪更是盛行並吹起一股「生吐司」、「高級吐司專賣」的食尚風，以台灣全聯阪急麵包日方合作夥伴H2O集團旗下的梅田阪急百貨為例，一年2500億日圓的營業額中，食品達30億日圓，麵包營業額占約12億日圓，其中，位於B1專賣手工麵包的Boulangerie Un，光是吐司就佔滿了牆櫃，最熱賣的龐多米原味吐司，袋裝切片加上祼裝長條合計日賣超過800條。

梅田阪急百貨締造全日本百貨業績第2名（第1名是東京伊勢丹百貨）的佳績，阪急麵包花車與Boulangerie un麵包店可說是吸客密技之ㄧ。Boulangerie Un是H2O旗下定位高品質手工麵包品牌，Un是法文第一名的意思，以Un命名即是希望能成為消費者心中的第一名。

位於梅田阪急內的Boulangerie Un，麵包平均單價200日圓至300日圓，最高500多日圓、吐司最高800多日圓。平日單日的業績約85萬日圓，周六、日可超過100萬日圓，一年的業績可達3億600萬日圓。其中，最熱賣的是「龐多米原味吐司」，袋裝切片可日銷600條，另有可自己切或手撕的祼裝長條吐司則可日銷200條。

而位於B2高級超市內的Hankyu Bakery麵包，更是以單價100日圓、麵包品項數24款、1坪大的花車經濟另類操作，創下單日多達6次的配送、單月可賣100萬個現烤麵包、1年業績高達1億日圓的高坪效佳績；全聯營運長蔡篤昌觀察，Hankyu Bakery以平價百圓麵包切入高級超市的另類操作，不但成功創造麵包銷售佳績，同時也帶動賣場購物人流的增加，進而購買其他的商品，無疑是賣場「帶路王」。

台灣全聯阪急麵包在門市的陳列方式，因空間及消費型態習慣等與日本賣場不同，不適合花車的操作，然而門市內平均2個貨架約0.5坪大小的櫃位，單店可日銷180至200個麵包，1年約200萬元的業績，也是小坪數大功效的實證。此外，可向日本阪急麵包吸取成功策略的還有產品的研發及品質的堅持，未來全聯阪急麵包將堅持用料，並融合台灣在地食材，研發在地風味。

蔡篤昌表示，全聯阪急麵包至今最高的銷售紀錄，是2016年12月首次導入阪急麵包的泰山全興店，開幕首日熱賣1萬個麵包。目前全聯門市內的阪急麵包都設在入口明顯處，一般規模的店是2個櫃位約0.5坪的規畫，像是大安延吉、天母天玉等店則有4至5個櫃，單日約賣300至400個。目前是上午8時1天1配，下午4時的人潮多，打烊前還有6、7折可享，未來白木屋工廠稼動後，1天可2配。

日本阪急百貨梅田店B1的Boulangerie Un最熱賣的龐多米原味吐司擺滿整...
日本阪急百貨梅田店B1的Boulangerie Un最熱賣的龐多米原味吐司擺滿整個貨架。記者何雅玲／攝
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Hankyu Bakery麵包花車的麵包品項數約24款，每月皆會推出數款新品。記...
Hankyu Bakery麵包花車的麵包品項數約24款，每月皆會推出數款新品。記者何雅玲／攝
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Boulangerie Un最熱賣的龐多米原味吐司袋裝上貼心標示著吐司切片的數字...
Boulangerie Un最熱賣的龐多米原味吐司袋裝上貼心標示著吐司切片的數字方便顧客選購。記者何雅玲／攝
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日本阪急百貨梅田店阪急麵包花車占地約1坪，展現1年業績1億日圓的高坪效。記者何雅...
日本阪急百貨梅田店阪急麵包花車占地約1坪，展現1年業績1億日圓的高坪效。記者何雅玲／攝
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