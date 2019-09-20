全聯赴日取經、阪急麵包1坪花車年銷1億日圓業績

2019-09-20 04:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



日本人愛吃麵包，特別是吐司，位於關西地區的大阪更是盛行並吹起一股「生吐司」、「高級吐司專賣」的食尚風，以台灣全聯阪急麵包日方合作夥伴H2O集團旗下的梅田阪急百貨為例，一年2500億日圓的營業額中，食品達30億日圓，麵包營業額占約12億日圓，其中，位於B1專賣手工麵包的Boulangerie Un，光是吐司就佔滿了牆櫃，最熱賣的龐多米原味吐司，袋裝切片加上祼裝長條合計日賣超過800條。

梅田阪急百貨締造全日本百貨業績第2名（第1名是東京伊勢丹百貨）的佳績，阪急麵包花車與Boulangerie un麵包店可說是吸客密技之ㄧ。Boulangerie Un是H2O旗下定位高品質手工麵包品牌，Un是法文第一名的意思，以Un命名即是希望能成為消費者心中的第一名。

位於梅田阪急內的Boulangerie Un，麵包平均單價200日圓至300日圓，最高500多日圓、吐司最高800多日圓。平日單日的業績約85萬日圓，周六、日可超過100萬日圓，一年的業績可達3億600萬日圓。其中，最熱賣的是「龐多米原味吐司」，袋裝切片可日銷600條，另有可自己切或手撕的祼裝長條吐司則可日銷200條。

而位於B2高級超市內的Hankyu Bakery麵包，更是以單價100日圓、麵包品項數24款、1坪大的花車經濟另類操作，創下單日多達6次的配送、單月可賣100萬個現烤麵包、1年業績高達1億日圓的高坪效佳績；全聯營運長蔡篤昌觀察，Hankyu Bakery以平價百圓麵包切入高級超市的另類操作，不但成功創造麵包銷售佳績，同時也帶動賣場購物人流的增加，進而購買其他的商品，無疑是賣場「帶路王」。

台灣全聯阪急麵包在門市的陳列方式，因空間及消費型態習慣等與日本賣場不同，不適合花車的操作，然而門市內平均2個貨架約0.5坪大小的櫃位，單店可日銷180至200個麵包，1年約200萬元的業績，也是小坪數大功效的實證。此外，可向日本阪急麵包吸取成功策略的還有產品的研發及品質的堅持，未來全聯阪急麵包將堅持用料，並融合台灣在地食材，研發在地風味。